Tres personas detenidas en el operativo que terminó en la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos del ICE en Houston, Texas, están siendo presionadas para "autodeportarse", afirmó este jueves Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

Proaño ha acompañado a la familia de Salgado desde el asesinato del mexicano, el martes, en un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), que buscaba detenerlo por encontrarse en Estados Unidos de manera irregular.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que depende el ICE, Salgado Araujo "intentó evadir el arresto". En un comunicado, aseguró que el mexicano "se negó a acatar varias órdenes verbales" y luego intentó embestir a un agente del ICE, quien disparó "en defensa propia". Araujo, quien recibió un impacto en el abdomen, fue trasladado al hospital, donde falleció.

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Con Salgado iban otras tres personas: su hermano y dos compañeros de trabajo, quienes se dirigían con él a trabajar, en el sector de la construcción. Los tres fueron detenidos.

En entrevista con The New Republic, Proaño dijo que familiares de los detenidos lograron finalmente comunicarse con ellos, y les relataron lo que está ocurriendo.

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In Houston, ICE agents shot Mexican national Lorenzo Salgado Araujo during an arrest operation. He later died in the hospital. According to ICE, Salgado Araujo, identified as being in the country illegally, attempted to flee when agents tried to apprehend him. The agency stated… pic.twitter.com/JmDUzoAU55 — Cartel Watch (@CartelWatchNet) July 8, 2026

"Los están presionando para que firmen órdenes de autoexpulsión", dijo Proaño al medio. "Actualmente se encuentran detenidos. Estos hombres tienen la clave de lo que realmente sucedió", al haber sido testigos directos.

Bajo la autoexpulsión o autodeportación, los migrantes detenidos aceptan salir del país voluntariamente dentro de un plazo establecido.

La familia de Salgado, al igual que LULAC y legisladores demócratas, exigen al ICE presentar evidencias de su versión, incluyendo videos del momento de la detención.

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The family of Lorenzo Salgado Araujo deserve a full and transparent investigation into his killing by ICE. This video from Houston's @KHOU contradicts statements made by the agency.pic.twitter.com/pCBMB7Kq3F — Karyn Caplan (@KarynCaplan) July 9, 2026

También reclaman una investigación independiente de lo ocurrido, al recordar casos como el de la ciudadana estadounidense Renee Good, quien murió baleada por un agente del ICE en medio de un operativo en Minneapolis. El ICE afirmó que Good embistió al agente con su vehículo, pero videos posteriores grabados por testigos desmintieron esa versión.

LULAC ha pedido a quienes tengan videos o información sobre las circunstancias de la muerte de Salgado y ofreció una recompensa de 5 mil dólares a quien comparta esa evidencia.

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Circulan diversos videos de lo ocurrido. En uno de ellos, grabado por un conductor que pasaba por la zona, se ve a Salgado en el suelo, desangrándose, rodeado de agentes.

Otro video muestra un vehículo negro aparentemente persiguiendo la camioneta en que iba Salgado. Los agentes del ICE viajaban en el auto negro, sin identificación alguna.

En otra entrevista, con Univision, Proaño dijo que la familia del mexicano aún no ha recibido el cuerpo de Salgado para poder realizarle un funeral.

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Proaño dijo además al Houston Chronicle que las autoridades "están pidiendo que sea su esposa la que recoja el cuerpo, pero ella es indocumentada. Estamos trabajando con la familia y abogados para obtener un poder y que su hijo Ronaldo pueda ir y reclamar el cadáver".

Lorenzo Salgado Araujo's family has not been able to identify and claim his body and has faced hurdles in trying to do so, said LULAC CEO Juan Proaño during a press conference held Thursday. ⁠

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Salgado, 52, a Mexican citizen, was shot and killed Tuesday in Houston’s Magnolia… pic.twitter.com/9vFi4Wjyly — Houston Chronicle (@HoustonChron) July 9, 2026

El gobierno mexicano decidió que iniciar una ofensiva jurídica, para exigir justicia por la muerte de mexicanos a manos o bajo custodia del ICE. La estrategia incluye la presentación de denuncias penales ante autoridades estadounidenses y el inicio de acciones civiles contra empresas que operan centros de detención.

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