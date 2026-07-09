Con la Copa del Mundo entrando en su recta final, la Liga MX se alista para el arranque de una nueva temporada. Después de que Cruz Azul superara a Pumas en una serie cargada de emociones y dramatismo para conquistar el título, los equipos del futbol mexicano comenzaron los últimos ajustes de sus plantillas con la mira puesta en la lucha por el campeonato.

Ese objetivo ha llevado a varios clubes a reforzarse en el mercado de fichajes, pero también a desprenderse de futbolistas que ya no entran en los planes deportivos. En ese escenario aparece Cruz Azul, que está cerca de concretar la salida de uno de los jugadores que llegaron con mayor expectativa y respaldo internacional.

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Se trata de Giorgos Giakoumakis, delantero griego que aterrizó en La Máquina con la etiqueta de goleador y tras una importante inversión por parte de la directiva. Sin embargo, el atacante nunca logró consolidarse como una pieza fundamental del proyecto y dejó de ser una opción para el cuerpo técnico encabezado por Joel Huiqui.

Tras un paso reciente por el futbol de Grecia, todo apunta a que el próximo destino de Giakoumakis estará en los Emiratos Árabes Unidos. El Al Ain se encuentra muy cerca de cerrar su incorporación y convertirlo en uno de sus refuerzos para la próxima temporada.

La operación fue confirmada por el propio conjunto árabe, que a través de sus redes sociales anunció que existe un principio de acuerdo para la llegada del atacante griego, quien también cuenta con experiencia en la MLS.

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"El club Al Ain ha llegado a un acuerdo de principio con el club mexicano Cruz Azul para la compra del contrato del delantero griego Georgios Giakoumakis, de cara a su incorporación a las filas del Zaim.El jugador llegará en los próximos días para someterse a los exámenes médicos y completar los trámites contractuales, y el club Al Ain extiende su más sincero agradecimiento a la directiva del club Cruz Azul por su cooperación y profesionalismo durante el desarrollo de las negociaciones", se puede leer.

Giorgos Giakoumakis deja Cruz Azul tras disputar 34 partidos de Liga MX y registrando nueve goles con siete asitencias.