Austin. Un grupo de congresistas demócratas exigió este miércoles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) que publique las grabaciones completas y sin editar del operativo en el que murió el migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo, abatido por un agente federal.

En una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David J. Venturella, los legisladores reclamaron la difusión del video de la cámara corporal del agente que disparó, así como las grabaciones de todos los agentes presentes y de las cámaras instaladas en los dos vehículos involucrados.

La petición forma parte de una serie de exigencias para esclarecer la muerte de Salgado, ocurrida el martes durante un operativo migratorio en Magnolia Park, un barrio de mayoría latina de Houston.

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Los congresistas dieron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y a ICE un plazo de 48 horas para confirmar que ordenaron preservar todas las pruebas relacionadas con el tiroteo y con la detención de los otros tres hombres que viajaban en el vehículo.

También exigieron saber si el Gobierno federal colaborará con las autoridades estatales o locales y reclamaron una investigación "inmediata, plenamente independiente y transparente".

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"La familia, la comunidad y el público merecen una explicación completa y transparente de lo ocurrido", señalaron los legisladores en la misiva.

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La carta llega un día después de que la Alcaldía de Houston anunciara que no abrirá una investigación local sobre el incidente, pese a que su familia y activistas locales han reclamado una pesquisa independiente de la que lleva a cabo el Gobierno federal.

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El DHS, del que forma parte ICE, informó el miércoles que abrió una investigación sobre el tiroteo protagonizado por uno de sus agentes.

Salgado se dirigía al trabajo junto con tres compañeros del sector de la construcción cuando fue "rodeado" por tres vehículos sin distintivos, según relató uno de sus hijos, Roberto Salgado, durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Houston.

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De acuerdo con la versión del Gobierno, los agentes participaban en un operativo para detenerlo por carecer de estatus migratorio legal en el país. Durante la intervención, Salgado Araujo "ignoró las instrucciones" de los agentes e intentó arrollarlos con su vehículo, indicó a EFE un portavoz del DHS.

Uno de los agentes disparó "en defensa propia" e hirió al mexicano, que fue trasladado a un hospital local, donde falleció.

Al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good, durante un amplio operativo desplegado en Minnesota en enero.

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Las investigaciones sobre las muertes de Pretti y Good provocaron un enfrentamiento entre las autoridades estatales, que decidieron abrir pesquisas independientes, y el Gobierno federal, que ha defendido que las jurisdicciones locales no tienen competencia para investigar ni enjuiciar a los agentes.

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