California. Un tiroteo en una biblioteca del norte de California causó dos fallecidos el lunes y las autoridades detuvieron a un sospechoso de 18 años, según la policía.

Los agentes respondieron a una llamada al 911 poco después de las 5 p. m. del lunes. Billy Aldridge, jefe de policía de la ciudad, dijo que en esa llamada se podían escuchar sonidos de disparos y a personas gritando desde el interior de la sucursal de Chico de la biblioteca del condado de Butte. Chico, una ciudad con unos 100 mil habitantes, se localiza a 240 kilómetros (150 millas) al noreste de San Francisco.

Una vez que los agentes entraron a la biblioteca, el sospechoso huyó por la parte trasera, indicó. Fuerzas del orden adicionales que estaban detrás del inmueble detuvieron al sospechoso, de acuerdo con Aldridge, durante una conferencia de prensa.

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“El incidente de esta noche fue obviamente muy triste, traumático para mucha gente. Muy traumático para nuestra comunidad”, manifestó.

Las calles alrededor de la biblioteca se cerraron temporalmente y se instaló un centro de reunificación familiar para quienes estaban dentro del edificio.

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Un niño fue trasladado al hospital con una lesión menor.

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La policía determinó posteriormente que el sospechoso actuó solo y lo identificó como Bradley Scott Sayer, de Chico. Fue ingresado en la cárcel del condado Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato. No había indicios de que tuviera alguna relación previa o conexión con las víctimas, dijo la policía en un comunicado. Las autoridades no han revelado sus nombres.

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Se desconoce si Sayer ya tiene un abogado que pueda comentar sobre su situación judicial.

La policía dijo que la policía del condado Butte y el FBI están ayudando en la investigación.

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Todas las sucursales de la biblioteca del condado de Butte estarán cerradas el martes, dijeron funcionarios.

En una publicación en Facebook, el condado ofreció sus “más profundas condolencias a todos los afectados, incluidas las víctimas, sus seres queridos, el personal de la biblioteca y todos aquellos impactados por este desgarrador incidente”.

No es el primer acto de violencia en una biblioteca en Estados Unidos.

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Un hombre en Tulsa, Oklahoma, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de matar a tiros a un hombre en una biblioteca y a otro en una tienda de conveniencia en 2023.

En 2020, un sospechoso fue enviado a un centro de salud mental tras declararse culpable de apuñalar mortalmente a un guardia de seguridad de una biblioteca en Spring Valley, Nueva York. Un adolescente que se declaró culpable de matar a tiros a dos empleados de una biblioteca pública en Clovis, Nuevo México, en 2017, también fue condenado a cadena perpetua.

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