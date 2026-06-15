Los Ángeles, California.- Para contener el maltrato hacia la comunidad migrante que llega a los Estados Unidos y con ello “meterle gol al ICE durante el Mundial 2026”, el Community Job Center de Pasadena, California, proyectará juegos del Mundial Norteamérica 2026 y, al terminar los encuentros, impartirá talleres de capacitación en derechos laborales, derechos humanos, derechos políticos y especialmente para orientar sobre como actuar en caso de una redada del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Este centro se desprende de la National Day Laborer Organizing Network (Red Nacional de Organización de Jornaleros) conocido como NDLON, por sus siglas en inglés; desde hace 25 años es conocido en California por ser un punto seguro al que las personas migrantes no documentadas recurren, pues ahí las conectan con empleadores de forma gratuita, sin más intermediarios y además las entrenan mediante campañas de acción sólidas que pretenden erradicar la criminalización de la que son objeto debido a su situación migratoria.

Durante este verano y aprovechando la Copa del Mundo de la FIFA, los activistas organizarán convivios para ver los juegos más atractivos del torneo y, al final de éstos, llevarán a cabo diversas actividades en pro del sector de la población que radica sin documentación en la Unión Americana.

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“Estamos organizando watch parties porque sabemos que nuestra comunidad es futbolera. Queremos tener fiestas donde podamos mirar el futbol juntos, pero a la vez aprovechar esos espacios para conectar porque también hay un grupo muy grande de aliados que se nos están juntando y que ahorita son los que están siendo los observadores legales, que son personas que están en distintas esquinas, en distintos puntos asegurándose y tratando de impedir algún altercado o alguna situación que tenga que ver con la migración, ya sea una redada, un ataque, etcétera.

Vamos a verlos aquí en el centro o estamos pensando rentar una pantalla y ver los juegos en un espacio que tenemos afuera. Queremos pasar todos los de México, obviamente, pero también los que tengan que ver con los países de gente que está aquí.

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Entonces con estos potlucks queremos reunir a las personas que son de cierta manera vulnerables con los que están jugando este rol de observadores legales para hacer comunidad con ciertos talleres de que conozcan sus derechos, de qué hacer si ICE llega a su casa o te para en la calle saber qué es lo que pueden hacer. Y así, aunque la cancha está muy inclinada a su favor, queremos meterle un gol al ICE. Tal vez ellos son los Galácticos porque tienen un presupuesto mucho más grande que muchos países, pero con estos espacios y conectando, haciendo comunidad es como nosotros podemos competirles porque al final solo el pueblo salva al pueblo”, explicó Manuel Vicente, activista y director de medios del Centro de Trabajadores Comunitario de Pasadena.

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Además de éstas campañas, la NDLON prepara a las personas en movilidad para ejecutar diversos oficios, les enseña el idioma inglés y también los forma en actividades relacionadas con los canales de difusión digital de la organización, como en producción de podcast, operación de equipo de audio y video e, incluso, algunos ya han publicado textos en el periódico La Talacha, medio de comunicación impreso con el que desde hace 8 meses los activistas buscan llegar a más inmigrantes que no están familiarizados con las nuevas tecnologías, proyectos que tienen el objetivo de hacer que la adaptación de quienes llegaron buscando el “sueño americano” sea lo menos tediosa posible no solo en California, sino en otros estados en los que la Red Nacional de Organización de Jornaleros tiene presencia.

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“Aquí conectamos de una manera justa a jornaleros con empleadores y también peleamos contra el robo de salario, discriminación y también impartimos talleres de salud y seguridad. En este centro la gente viene y conecta con nuestros diferentes servicios. Tenemos un banco de comida en el que en cada semana le damos de comer a unas 400 familias que ahorita está ayudando mucho a las familias que perdieron sus casas y sus trabajos en los incendios del año pasado aquí en Los Ángeles, en la parte de Altadena.

Si miras en cualquier desastre como incendio, como un huracán o un terremoto, siempre la comunidad jornalera y migrante siempre es una parte esencial e importante para la limpieza, recuperación y la reconstrucción de una localidad y es lo que se está mirando una vez más ahora aquí. Aun así, nos llaman criminales”, expuso José Madera, director del Community Job Center de Pasadena.

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Migrantes en California usarán el Mundial 2026 para capacitarse ante redadas (14/06/2026). Foto: Alberto González / EL UNIVERSAL

“Todos los días acá está muy lleno de vida, desde las seis de la mañana 45, 50 trabajadores jornaleros están listos para registrarse para tener la oportunidad de quedarse con la chamba. Participan en una rifa y así se van haciendo de la chanza, desde el uno, el dos y así paulatinamente hasta que se acaban los trabajos. Aunque desgraciadamente no todos se hacen de un trabajo.

Tenemos varios proyectos que estamos empujando para poder apoyar a la comunidad: en casos de robos de salarios a los jornaleros, tenemos un departamento que se encarga de recuperar los salarios que los empleadores no les pagan; tenemos la campaña de ICE Out Of L.A; capacitaciones certificadas en seguridad que sirvieron mucho ahora en los incendios en California; y otras más que son procesos organizativos para empujar a que los gobernantes también hagan leyes e implementen protecciones para los trabajadores migrantes y desmitificar esa imagen de que somos delincuentes”, agregó Manuel Vicente, originario de Jalisco, México.

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Las políticas migratorias que endurecieron durante la administración del presidente Donald Trump han sido el mayor obstáculo al que se han enfrentado en los últimos 5 años y para hacerles frente, los activistas apostaron por estrategias de comunicación con proyectos como Radio Jornalera y el periódico La Talacha, con los que además de informar, pretenden dignificar a los migrantes, frenar la discriminación, erradicar el robo de salarios y la explotación laboral que no deja de ser una constante en suelo estadounidense, en donde este sector de la población es víctima de criminalización.

“Estos ataques los contrarrestamos con información, con entrenamientos, con amor y solidaridad. La comunidad tiene que seguir. Todos los días millones de migrantes se la juegan: salen de sus hogares sin saber si van no a regresar porque pueden enfrentarse a una redada o pueden ser detenido por el mero aspecto, porque uno trae puesto un pantalón de mezclilla, o cierta camisa o una mochila, porque desempeña cierto trabajo, por ciertas características que ellos consideran que una persona no documentada luce o ejerce, es lo que ellos los están deteniendo. Es un perfilamiento racial, totalmente, que para mí va más allá de la legalidad.

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Sólo haciendo comunidad es como podemos competirle a ese gran monstruo que está ahí con sus billones de dólares de presupuesto con todos sus agentes que están ahí persiguiendo a un trabajador, porque persiguen trabajadores… ¿Qué delito es que alguien busque un trabajo?, ¡Ninguno!”, concluyó el activista de NDLON, Manuel Vicente.

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