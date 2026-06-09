México está “más cooperativo” que nunca en materia migratoria, aseguró este martes el comisionado en jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

Durante un evento en el Centro de Estudios sobre Inmigración, un grupo de expertos que defiende una línea dura en materia migratoria, Scott afirmó que “estamos compartiendo información como nunca antes lo habíamos hecho y, de hecho, estamos obteniendo resultados”.

El comisionado señaló que los agentes fronterizos estadounidenses están colaborando directamente con sus homólogos mexicanos para compartir información de inteligencia e identificar cómo están cambiando los flujos migratorios en la frontera, lo que ha ayudado de manera significativa a Estados Unidos a frenar la migración irregular procedente de México.

Lee también Trump prevé que muro fronterizo con México quede a finales de 2027; "protestas no perturban calendario de obras"

“Lo estamos haciendo a través de la información de inteligencia y, a continuación, colaboramos con México y otros países para desarticular las redes criminales allí donde se originan, más allá de la frontera”, explicó el funcionario.

“Ahora estamos abordando el problema en su totalidad, en lugar de limitarnos a tramitar los casos de los extranjeros en situación irregular una vez que han cruzado. Así que México nos ha estado ayudando mucho”, insistió.

Los elogios se producen días después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin dijera durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes estar “impresionado” por la cooperación del gobierno mexicano en materia de seguridad.

En dicha audiencia, Mullin recordó su viaje a México, en el que se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete. “Les diré que nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración anterior”, dijo el secretario, aludiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Lee también Sheinbaum cuestiona filtraciones de EU; AMLO la respalda

Mullin señaló sobre México que “aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”.

Aun así, repitió algo que han dicho ya otros funcionarios estadounidenses y el propio presidente Donald Trump: que los cárteles mexicanos controlan el territorio.

Según Mullin, “cada centímetro de nuestra frontera sur, la frontera norte de México, está controlada por nueve cárteles diferentes, a los que llaman plazas, y tienen jefes de plaza en cada uno de ellos. De la mayoría de esos jefes de plaza, en realidad sabemos quiénes son todos. Los estamos buscando, los estamos arrestando y constantemente estamos haciendo frente a la amenaza”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa