[Publicidad]
El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de 70 mil millones de dólares que financia la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump para el resto de su mandato.
La medida, aprobada este martes por la Cámara de Representantes y la semana pasada por el Senado, debe ir ahora al despacho de Trump para su promulgación.
Para el mandatario republicano constituye una victoria en uno de sus temas políticos emblemáticos.
Lee también Manifestantes toman las calles de Belfast, Irlanda; un ataque con cuchillo desata nuevas tensiones
El proyecto prevé cerca de 38 mil millones de dólares para la policía de inmigración (ICE), unos 26 mil millones para la Patrulla Fronteriza (CBP) y cerca de 5 mil millones adicionales para costos imprevistos.
Estos fondos se suman a los casi 140 mil millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración.
El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales.
Lee también El mundial 2026 no será tan espectacular como lo pintan
Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas.
Casa Blanca defiende restricciones migratorias tras impedir el ingreso de árbitro somalí; asegura previene riesgos
desa
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Gobierno de Nueva Jersey regalará 770 boletos del Mundial a residentes
Estados
Maestros de Baja California Sur mantendrán paro y protestas al menos hasta el 11 de junio; exigen mejorar servicios del ISSSTE
Mundo
Brigada Beagle identifica mercancías prohibidas en aeropuertos de EU; Seguridad presume trabajo de sus "héroes caninos"
Metrópoli
Explosión en presunto taller clandestino de pirotecnia en Huixquilucan deja dos personas heridas; presentan quemaduras graves
Sección
EU bombardea Irán tras acusarlo del derribo de un helicóptero
Sección
La mujer que conquistó a Raúl Jiménez: la actriz mexicana que roba miradas en el Mundial 2026
Sección
¿Habrá clases el 11 de junio en Edomex? Esto anunció el gobierno por el Mundial 2026
Sección
¿Tienes Telcel? Registra tu número antes del 1 de julio o te quedarás sin servicio