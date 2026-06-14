La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que durante el “Diálogo entre Justicias” realizado en Campeche, se efectuó un intercambio sobre saberes jurídicos entre juzgadores indígenas, federales y estatales.

Al inaugurar el encuentro, el secretario general de la presidencia de la SCJN, José Hernández dijo que en Campeche el 57% de los justiciables en materia federal es población indígena, en su mayoría maya.

Detalló que las autoridades comunitarias pueden conocer y decidir sobre temas de justicia, porque uno de los nueve ejes rectores de la Corte es la justicia pluricultural e intercultural.

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En su intervención el magistrado Juan Pedro Alcudia, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, resaltó que estas jornadas permiten conocer la labor de los Jueces en las comunidades de Campeche.

En tanto el director general de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural de la Corte, Víctor Leonel Juan Martínez, comentó que este es el octavo diálogo que se realiza, abarcando diversas comunidades y 16 pueblos indígenas del país.

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Por su parte la presidenta de la CODHECAM, Ligia Nicte-Ha Rodríguez, indicó que el derecho indígena se comprende a través de su finalidad, que busca la armonía comunitaria, espiritual y el íntimo vínculo con su territorio; que su ánimo conciliador y restaurador es una voz, un paso más hacia la paz.

Comunidades de Campeche se suman a "Diálogos entre Justicias" (14/06/2026). Foto: Especial

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La integrante del Consejo Indígena de San Francisco Suc-Tuc, Hopelchén, Campeche, Noemí Cardeña, calificó como importante que sean escuchadas las autoridades comunitarias porque ellas trabajan para resolver conflictos internos.

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