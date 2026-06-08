Chilpancingo.— El investigador del Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y activista de la población LGBTTTIQ+ Sael Silva Cisneros fue asesinado a balazos la noche del viernes en el municipio de Cuajinicuilapa, en la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 09:00 de la noche del viernes, hombres armados atacaron a balazos un bar ubicado sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La tarde del viernes, Silva Cisneros participó en el seminario Disidencias afromexicanas en Guerrero: historia, justicia y derechos en el centro de Cuajinicuilapa, previamente al ataque en el que, según el reporte de las autoridades, otra persona resultó herida.

Colectivos LGBTTTIQ+ y la SCJN condenaron el asesinato. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro hermano y activista afromexicano Sael Silva Cisneros. Tu memoria será bandera de lucha de las juventudes afromexicanas. Exigimos justicia con perspectiva de derechos humanos. ¡La vida de las personas negras sí importa!”, expresó la colectiva Afrocaracolas: Saberes itinerantes.

Por su parte, el colectivo Orgullo Guerrero afirmó que Silva Cisneros destacó por su liderazgo comunitario, su compromiso a causas sociales y a sus raíces.

“Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona íntegra, brillante, solidaria y cercana, convencida de que las comunidades y pueblos afromexicanos merecen mejores condiciones de vida, reconocimiento y justicia.

“Nos sumamos a la exigencia de una investigación pronta, exhaustiva y con perspectiva de derechos humanos, para que este hecho no quede impune”.

La SCJN destacó que el trabajo de Sael “impulsó espacios de diálogo, reflexión y visibilización en favor de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, así como de los pueblos y comunidades afromexicanas e indígenas”.

Matan a líder ganadero y esposa

Durante el fin de semana, el presidente de la Asociación Ganadera de Cuajinicuilapa, Agustín Morán, y su esposa Rocío Castro fueron asesinados a balazos cuando circulaban en su auto sobre la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en la Costa Chica de Guerrero.

Según los primeros reportes, hombres armados le dispararon a las víctimas con armas de grueso calibre desde otro vehículo.

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