Nación | 14-06-26 | 19:34 | Actualizada | 14-06-26 | 19:34 |

La dirigente nacional de Morena,, informó que el partido instaló el Consejo Municipal más grande del país de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A través de redes sociales, Montiel Reyes indicó que “donde inicia la patria. Aquí, donde el trabajo y la perseverancia distinguen a su gente, reafirmamos el compromiso de construir, junto al pueblo, un mejor futuro para México”.

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“¡Vamos unidos por la !”, dijo.

Además, indicó que ha sostenido asambleas informativas en Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit.

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