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La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, informó que el partido instaló el Consejo Municipal más grande del país de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A través de redes sociales, Montiel Reyes indicó que “donde inicia la patria. Aquí, donde el trabajo y la perseverancia distinguen a su gente, reafirmamos el compromiso de construir, junto al pueblo, un mejor futuro para México”.
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“¡Vamos unidos por la transformación!”, dijo.
Además, indicó que ha sostenido asambleas informativas en Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Durango, San Luis Potosí, Veracruz y Nayarit.
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