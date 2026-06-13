Las transformaciones más importantes de México nacen en las aulas y encuentran en las juventudes a uno de sus principales motores de cambio, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al entregar el Premio Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja a estudiantes sobresalientes del bachillerato universitario.

Durante la ceremonia realizada en el auditorio Alfonso Caso, el rector sostuvo que la Universidad tiene la responsabilidad de demostrar que las nuevas generaciones no esperan pasivamente su futuro, sino que participan activamente en la construcción de una mejor sociedad.

"La juventud no espera pasivamente su futuro; interviene en su realidad, entiende el saber como un bien público y da forma a su propio camino", expresó ante estudiantes, autoridades universitarias y representantes de la familia Quintana.

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Lomelí Vanegas destacó que el legado del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja permanece vigente al reconocer valores como el patriotismo, el liderazgo, la excelencia académica, el servicio y el valor, cualidades que distinguen a los jóvenes galardonados.

Subrayó que la excelencia académica va más allá de obtener buenas calificaciones, pues implica generar conocimiento en los ámbitos científico, tecnológico, artístico y humanístico; mientras que el liderazgo consiste en convocar, influir y construir soluciones colectivas.

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Señaló que el servicio se refleja en acciones concretas para atender problemas sociales, el patriotismo en la representación digna del país y el valor en la capacidad de enfrentar adversidades y convertirlas en oportunidades para transformar la realidad.

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El rector reconoció que los estudiantes premiados, seleccionados entre 172 participantes, han logrado convertir el conocimiento en una herramienta de acción comunitaria y compromiso social.

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Por su parte, Bernardo Quintana Kawachi afirmó que el verdadero significado de estos reconocimientos no radica únicamente en los logros obtenidos, sino en la responsabilidad que generan hacia el futuro.

"Ustedes representan la esperanza de que México contará con mujeres y hombres preparados, comprometidos y capaces de construir un mejor país", expresó.

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En tanto, el director general de Orientación y Atención Educativa, Joaquín Narro Lobo, llamó a las y los jóvenes a utilizar su talento para transformar la realidad y contribuir a la construcción de un país más justo, seguro, incluyente y sustentable.

Durante la ceremonia también se recordó el legado de Bernardo Quintana como impulsor de grandes proyectos nacionales, entre ellos Ciudad Universitaria, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Estadio Azteca.

Los ganadores de la edición 2026 fueron Rafael Zayas Luengas, en la categoría de Liderazgo; Carlos Vladimir Campos López, en Excelencia Académica; Valentina Matías Haro, en Valor; Isaí Flores Flores, en Servicio; y Melissa Anahí Pérez Alquiciria, en Patriotismo, además de once estudiantes que recibieron menciones honoríficas por su destacada trayectoria.

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