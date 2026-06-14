La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la activista Cecilia García Valdivieso fue liberada, tras reportarse su detención por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí en un hecho que familiares y personas cercanas calificaron como un acto arbitrario.

La Segob indicó que el Mecanismo de Protección inició el protocolo de atención y realizó solicitudes de información a las autoridades estatales.

"Si bien se ha confirmado su liberación, se continúa con el seguimiento de este y de todos los casos de presuntas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con el fin de contribuir a su protección y al esclarecimiento de los hechos", indicó la dependencia.

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De acuerdo con la versión difundida por su esposo, el abogado Ricardo Sánchez García, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Casa Hogar del Niño, ubicada sobre avenida Universidad, donde se desarrollaba un retiro espiritual al que García Valdivieso asistía como acompañante de una familiar.

Según relató, la situación comenzó cuando policías municipales intentaron detener a un joven que participaba en la actividad religiosa.

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Ante ello, varias personas se acercaron para conocer los motivos de la actuación policial, entre ellas la propia abogada, quien se identificó y solicitó información sobre el procedimiento.

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Sánchez García aseguró que posteriormente su esposa fue detenida y trasladada al Juzgado Cívico ubicado en Periférico Norte, donde presuntamente permaneció sin acceso inmediato a familiares o representantes legales.

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