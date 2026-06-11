El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas junto con otras organizaciones a favor de los derechos de los periodistas como Article 19, condenaron del asesinato del reportero Luis Ángel López Valdez, quien fue atacado a balazos en la madrugada de este 11 de junio en Veracruz.

Luis Ángel fungía como reportero de nota roja del medio Vanguardia de Veracruz, medio que lamentó los hechos y pidieron que el caso no quedara impune.

De acuerdo con autoridades, el asesinato se registró en la avenida 20 de noviembre, en la colonia Cazones, cuando el periodista fue interceptado por un grupo de hombres armados, poco antes de las 2:00 horas.

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La organización aseguró que este es el segundo asesinato de un periodista en Veracruz en lo que va del año, además, recordaron que el hecho ocurre a 10 días de la privación de libertad de Roxana Guzmán, la cual continúa sin conocerse su paradero.

Las asociaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión.

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Asimismo, urgieron a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas coordinar medidas de protección para la familia de López Valdez, así como para sus colaboradores.

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Autoridades investigan

La Fiscalía General de Veracruz informó que a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se inició una carpeta de investigación por los hechos.

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Aseguraron que tras reportarse los hechos, Fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación, a fin de esclarecer lo sucedido.

Finalmente, afirmaron que los hechos serán investigados hasta dar con el o los responsables.

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