Hace 29 años, cuando comenzó el programa La entrevista con Sarmiento en Adn Noticias, la instrucción fue abrir el espacio a la oposición a la que cual pertenecía mucha gente del actual gobierno; lo curioso es que ahora ya en el poder, dice el titular del programa, se han negado sistemáticamente a asistir como invitados.

Hoy Sergio Sarmiento está de manteles largos y recordando que en su momento pasó gente como Andrés Manuel López Obrador y Mario Delgado, actual titular de la Secretaría de Educación Pública.

“Siempre los invito, el problema es que no aceptan venir; antes siempre los tuve y ahora no quieren; a Andrés Manuel, por ejemplo, lo tuve 14 veces cuando decían que había un sesgo informativo contra ellos, ahora todos los funcionarios se niegan”.

Pero eso, dice, no merma el contenido. Aunque hace casi tres décadas el programa nació para hablar de política, llegó un momento en que él mismo se cansó y abrió el abanico de invitados, sumando a artistas como Saúl Hernández y Fher, vocalistas de Caifanes y Maná, al igual que escritores como Carlos Fuentes.

“Con Joan Manuel Serrat me tocó que venía molesto porque lo acababa de entrevistar una chica de televisión que no sabía quién era él y conmigo ya no quería estar; al final podía yo decir las letras de sus canciones de memoria y terminó diciendo que había sido una buena entrevista (risas).

“A Saúl me lo encontré en el aeropuerto y me invitó a sus conciertos y claro son gente relevante y llega bien, pero ha habido funcionarios públicos que se comportan con arrogancia, pero debo tener cierta discreción”.

El 29 aniversario de La entrevista con Sarmiento coincidirá por horas con los festejos por 55 años del comunicador en el mundo del periodismo.

No piensa hacer nada, pero sabe que no ha sido fácil sostenerse tanto tiempo.

“El 10 de junio fue el Halconazo (paramilitares golpeando a estudiantes en San Cosme, Ciudad de México) y al día siguiente escribí mi primer artículo que publicó la revista Siempre; me pagaron 150 pesos que mis 17 años, era una fortuna”, recuerda.

Sergio es un periodista que no puede escribir fuera de un teclado. No lo concibe y ni se siente cómodo.

“Alguna vez el señor Salinas (Ricardo, dueño de TV Azteca) me regaló un Ipad; días después le dije que yo no podía, que estaba acostumbrado a pensar con teclas”, recuerda.