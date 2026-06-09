Será el 27 de junio, justo a la mitad de la Copa del Mundo 2026, cuando Los Tigres del Norte ofrezcan el que consideran será su concierto más grande en la Ciudad de México, en el escenario del Estadio GNP.

Este concierto es significativo para los creadores de “La puerta negra”, pues hace 40 años, mientras Diego Armando Maradona hacía el llamado gol del siglo, los de Sinaloa daban un golpe de autoridad estrenando uno de sus más famosos temas, considerado uno de los himnos de la música nacional.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los hermanos Hernández Jorge, Hernán, Eduardo y Luis, además de Óscar Lara se muestran nostálgicos al hablar de este sencillo. Tras un pequeño suspiro, el acordeonista hace un viaje en el tiempo a una Ciudad de México que ahora solo vive en la memoria.

“Es una celebración maravillosa, en ese tiempo se ponían los los CDs que acababan de salir en los stands en la Ciudad de México, los ponían en las revistas más importantes, pasábamos por los stands, leíamos las canciones que estaban de moda en aquel tiempo y la forma de cómo el público compraba el producto del artista en las calles, algo maravilloso”, explica.

Herencia de familia

Si bien el éxito de una banda se mide con base en números de ventas y reproducciones, hay otro parámetro que resulta infalible: la permanencia, con la que los creadores de “Camelia la Texana” cuentan desde hace 58 años, gracias al paso de sus temas de padres a hijos.

“Se han pasado de generación a generación porque a esa gente que le tocó esa época ya tiene hijos, algunos ya son abuelos, “Camelia la texana” o “La puerta negra” has de cuenta que salieron ayer; apenas la están conociendo, esa es la manera de cómo nuestra música ha trascendido por tantos años y nos hace estar vigentes”, menciona Hernán.

Con esa emoción Los Tigres del Norte ya afilan sus garras y afinan gargantas para presentarse en el Estadio GNP, el 27 de junio.

“Cuando se empezó a manejar esta fecha no estábamos seguros de quiénes iban a jugar, sabíamos que México, ahora nos toca esta fecha que es en el lugar más grande de la República, estamos emocionados porque estas son oportunidades únicas”, dice Hernán.

El líder del grupo, Jorge Hernández, se reconoce entusiasmado.

“Va a haber gente de todas partes y la celebración en México va a estar en su mero apogeo; ese fin de semana los vamos a invitar de cada país que lleguen a la capital”.