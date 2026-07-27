La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que el programa de regularización fiscal que se echó a andar a principios de 2026 se extenderá otros tres meses, hasta septiembre próximo, ante la buena recepción de los capitalinos.

“Considerando el éxito de este programa, extendemos tres meses el programa de Regularización Fiscal, para que la población que tiene ciertos adeudos pueda aprovechar este programa y regularizarse y, sobre todo, ir al corriente en sus pagos de sus obligaciones tributarias; tres meses, hasta septiembre”, dijo.

Al dar a conocer los resultados del informe de finanzas públicas de la CDMX correspondiente al primer semestre de 2026, Brugada Molina detalló que, en los primeros seis meses del año, la ciudad registró un aumento del 12% en los ingresos respecto a lo que se contemplaba en la Ley de Ingresos, con un monto de más de 183 mil millones de pesos.

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“Tenemos la mayor recaudación histórica de ingresos tributarios locales, en el primer semestre de la ciudad. Ponemos el ejemplo del impuesto predial, que sin aumentar el impuesto predial y con todo un conjunto de subsidios como ustedes lo han escuchado, aumentamos 7 mil millones de pesos, desde el 2024 a la fecha”, indicó.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, detalló que se registró un incremento de 23.7% en el impuesto predial, cifra que catálogo como “recaudación histórica”, mientras que se Impuesto sobre Nómina, dijo que se tuvo un incremento de 16.4%.

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Afirmó que este año la CDMX tuvo “la mayor cantidad de pagos anticipados del predial”, con un monto que ascendió a 12 mil 981 millones de pesos; además, dijo, “pasó algo que no pasa en ninguna otra entidad federativa, más de la mitad de la población había pagado su predial de todo el año, en febrero”, indicó.

dmrr