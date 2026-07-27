Menú | 27-07-26 | 16:27 | Julliete Vázquez |

A veces compramos uvas, fresas o una manzana y se antoja darle una mordida sin lavarla ni , ya que se ve limpia; sin embargo, el problema es que hay bacterias que no son visibles y son nocivas para la salud.

Antes de llegar a nuestras manos, las frutas y verduras recorren un largo camino, del campo pasan a cajas, después a camiones, luego llegan a los mercados y son manipulados por muchas manos.

Además, durante el trayecto pueden estar en contacto con moscas, cucarachas y otros animales que dejan bacterias, virus, parásitos e incluso restos de tierra, los cuales pueden terminar en tu plato si no las desinfectas.

Unos minutos de desinfección será la diferencia entre una comida segura y una infección estomacal. Foto: Unsplash
Unos minutos de desinfección será la diferencia entre una comida segura y una infección estomacal. Foto: Unsplash

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¿Qué pasa si comes frutas y verduras sin desinfectarlas?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las y verduras se contaminan en diferentes etapas de la cadena de producción, desde la cosecha hasta que llegan a nuestras casas.

La FAO advierte que algunos patógenos pueden permanecer en la superficie de frutas y hortalizas durante el tiempo suficiente para provocar distintas enfermedades causadas por virus y bacterias si no se desinfectan bien antes de consumirlas, entre las que se encuentran:

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Hepatitis A (virus)

  • Lechuga
  • Fresas frescas y congeladas

Salmonella (bacteria)

  • Alcachofa
  • germen de frijol
  • Jitomate
  • Brotes de alfalfa
  • Coliflor
  • Apio
  • Berenjena
  • Pimiento
  • Melón
  • Sandía
  • Lechuga
  • Rábano

Escherichia coli (bacteria)

  • Repollo
  • Apio
  • Cilantro
  • Lechuga
  • Piña
  • Brotes de alfalfa

Listeria monocytogenes (bacteria)

  • Germen de frijol
  • Repollo
  • Pepino
  • Papa
  • Rábano
  • Hongos comestibles
  • Ensaladas preparadas
  • Jitomate

Shigella (bacteria)

  • Perejil
  • Hortalizas de hoja
  • Lechuga

Aeromonas (bacteria)

  • Brotes de alfalfa
  • Espárragos
  • Brócoli
  • Coliflor
  • Lechuga
  • Pimiento

Clostridium botulinum (bacteria)

  • Repollo

Cyclospora (parásito)

  • Frambuesas
  • Albahaca
  • Lechuga

Estos virus, bacterias y parásitos provocan enfermedades gastrointestinales que se manifiestan con síntomas como dolor estomacal, vómito, diarrea, náuseas y fiebre.

Estas infecciones requieren atención médica y el proceso de recuperación puede prolongarse durante varios días o incluso semanas, dependiendo del patógeno y del estado de salud de la persona afectada.

Las infecciones por alimentos contaminados afectan a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en niños, adultos mayores y embarazadas. Foto: Unsplash
Las infecciones por alimentos contaminados afectan a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en niños, adultos mayores y embarazadas. Foto: Unsplash

¿Cómo manipular correctamente las frutas y verduras antes de consumirlas?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) señala que una correcta manipulación de las frutas y verduras antes de consumirlas es importante para reducir el riesgo de contaminación y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas son algunas medidas que debes aplicar:

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Al momento de comprarlas

Elige frutas y verduras que tengan un aspecto fresco, con la piel limpia, sin golpes o daños visibles, y procura ponerlas separadas de carnes, pescados, mariscos y productos de limpieza para evitar contaminación cruzada.

En casa

La mayoría de las frutas y se conservan mejor en el refrigerador, entonces ponlas en los cajones destinados para ellas y aléjalas de alimentos crudos o ya cocinados.

Sin embargo, algunas, como las cebollas y los cítricos, pueden mantenerse a temperatura ambiente durante un tiempo, siempre que se almacenen en un lugar fresco y seco.

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Durante la preparación

Antes de manipular cualquier alimento, lávate las manos y asegúrate de que los utensilios, tablas y superficies estén limpios y secos; además debes preparar las frutas y verduras por separado de otros alimentos, sobre todo si se consumirán crudas.

Revisa cada pieza y retira las partes dañadas, pero si detectas la presencia de moho, tienes que desechar toda la fruta o verdura.

Y recuerda que antes de comerlas, tienes que lavarlas con abundante agua, incluso si le vas a retirar la cáscara porque este paso evitará que los microorganismos presentes en la superficie pasen al interior del alimento al momento de cortarlo o pelarlo.

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En frutas y de cáscara porosa o dura, como el melón, la sandía, el pepino, la papa o la calabaza, la AESAN sugiere utilizar un cepillo exclusivo para alimentos con el fin de eliminar mejor la tierra adherida.

Por último, utiliza un desinfectante químico que puedes comprar o hacer, el cual tiene que ser apto para alimentos y sigue las instrucciones de uso para garantizar una desinfección segura.

Tomarte unos minutos para desinfectar frutas y verduras puede ahorrarte muchos días de malestar; pues al final, es mejor invertir un poco de tiempo haciendo este paso que pasar días o incluso semanas recuperándote de una infección causada por virus, bacterias y parásitos difíciles de eliminar del organismo.

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