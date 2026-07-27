A veces compramos uvas, fresas o una manzana y se antoja darle una mordida sin lavarla ni desinfectarla, ya que se ve limpia; sin embargo, el problema es que hay bacterias que no son visibles y son nocivas para la salud.

Antes de llegar a nuestras manos, las frutas y verduras recorren un largo camino, del campo pasan a cajas, después a camiones, luego llegan a los mercados y son manipulados por muchas manos.

Además, durante el trayecto pueden estar en contacto con moscas, cucarachas y otros animales que dejan bacterias, virus, parásitos e incluso restos de tierra, los cuales pueden terminar en tu plato si no las desinfectas.

Unos minutos de desinfección será la diferencia entre una comida segura y una infección estomacal. Foto: Unsplash

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¿Qué pasa si comes frutas y verduras sin desinfectarlas?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las frutas y verduras se contaminan en diferentes etapas de la cadena de producción, desde la cosecha hasta que llegan a nuestras casas.

La FAO advierte que algunos patógenos pueden permanecer en la superficie de frutas y hortalizas durante el tiempo suficiente para provocar distintas enfermedades causadas por virus y bacterias si no se desinfectan bien antes de consumirlas, entre las que se encuentran:

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Hepatitis A (virus)

Lechuga

Fresas frescas y congeladas

Salmonella (bacteria)

Alcachofa

germen de frijol

Jitomate

Brotes de alfalfa

Coliflor

Apio

Berenjena

Pimiento

Melón

Sandía

Lechuga

Rábano

Escherichia coli (bacteria)

Repollo

Apio

Cilantro

Lechuga

Piña

Brotes de alfalfa

Listeria monocytogenes (bacteria)

Germen de frijol

Repollo

Pepino

Papa

Rábano

Hongos comestibles

Ensaladas preparadas

Jitomate

Shigella (bacteria)

Perejil

Hortalizas de hoja

Lechuga

Aeromonas (bacteria)

Brotes de alfalfa

Espárragos

Brócoli

Coliflor

Lechuga

Pimiento

Clostridium botulinum (bacteria)

Repollo

Cyclospora (parásito)

Frambuesas

Albahaca

Lechuga

Estos virus, bacterias y parásitos provocan enfermedades gastrointestinales que se manifiestan con síntomas como dolor estomacal, vómito, diarrea, náuseas y fiebre.

Estas infecciones requieren atención médica y el proceso de recuperación puede prolongarse durante varios días o incluso semanas, dependiendo del patógeno y del estado de salud de la persona afectada.

Las infecciones por alimentos contaminados afectan a cualquier persona, pero el riesgo es mayor en niños, adultos mayores y embarazadas. Foto: Unsplash

¿Cómo manipular correctamente las frutas y verduras antes de consumirlas?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) señala que una correcta manipulación de las frutas y verduras antes de consumirlas es importante para reducir el riesgo de contaminación y prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas son algunas medidas que debes aplicar:

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Al momento de comprarlas

Elige frutas y verduras que tengan un aspecto fresco, con la piel limpia, sin golpes o daños visibles, y procura ponerlas separadas de carnes, pescados, mariscos y productos de limpieza para evitar contaminación cruzada.

En casa

La mayoría de las frutas y verduras se conservan mejor en el refrigerador, entonces ponlas en los cajones destinados para ellas y aléjalas de alimentos crudos o ya cocinados.

Sin embargo, algunas, como las cebollas y los cítricos, pueden mantenerse a temperatura ambiente durante un tiempo, siempre que se almacenen en un lugar fresco y seco.

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Durante la preparación

Antes de manipular cualquier alimento, lávate las manos y asegúrate de que los utensilios, tablas y superficies estén limpios y secos; además debes preparar las frutas y verduras por separado de otros alimentos, sobre todo si se consumirán crudas.

Revisa cada pieza y retira las partes dañadas, pero si detectas la presencia de moho, tienes que desechar toda la fruta o verdura.

Y recuerda que antes de comerlas, tienes que lavarlas con abundante agua, incluso si le vas a retirar la cáscara porque este paso evitará que los microorganismos presentes en la superficie pasen al interior del alimento al momento de cortarlo o pelarlo.

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En frutas y verduras de cáscara porosa o dura, como el melón, la sandía, el pepino, la papa o la calabaza, la AESAN sugiere utilizar un cepillo exclusivo para alimentos con el fin de eliminar mejor la tierra adherida.

Por último, utiliza un desinfectante químico que puedes comprar o hacer, el cual tiene que ser apto para alimentos y sigue las instrucciones de uso para garantizar una desinfección segura.

Tomarte unos minutos para desinfectar frutas y verduras puede ahorrarte muchos días de malestar; pues al final, es mejor invertir un poco de tiempo haciendo este paso que pasar días o incluso semanas recuperándote de una infección causada por virus, bacterias y parásitos difíciles de eliminar del organismo.

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