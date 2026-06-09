San Cristóbal de las Casas.- El exalcalde de Salto de Agua, por el partido Podemos Mover a Chiapas, Román Mena de la Cruz, fue atacado a balazos por hombres armados cuando viajaba a bordo de una camioneta Toyota.

Fuentes oficiales aseguraron que el exalcalde “está fuera de peligro”, pero se espera que el Ministerio Público pueda recoger su declaración como parte de la investigación que se inició esta mañana.

Salto de Agua es un municipio limítrofe con Tabasco, que se ubica a 333 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, en un trayecto que puede demorar hasta seis horas de viaje.

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En la elección del 2021, Román Mena de la Cruz salió ganador como candidato de Podemos Mover a Chiapas, con más de 16 mil sufragios a su favor, mientras que el abanderado del PVEM, Miguel Guzmán Hernández, quedó en segundo lugar con casi siete mil votos.

La camioneta en la que viajaba Román Mena de la Cruz presenta un disparo de arma de fuego en el cristal delantero, justo donde iba el exalcalde, pero se desconoce dónde impactó la bala, pero le provocó sangrado.

La Fiscalía de Chiapas informó que el Ministerio Público inició las investigaciones “para esclarecer” los hechos. “En tanto, se da a conocer que la víctima se encuentra estable y fuera de peligro”.

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“Por estos acontecimientos, a través de la Fiscalía de Distrito Selva se ha iniciado una carpeta de investigación y se están realizando las indagaciones respectivas para dar con el o los responsables, quienes serán llevados a la justicia”, explicó la Fiscalía.

LL