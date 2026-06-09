El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la tormenta Boris se ha debilitado a una baja presión remanente.

A través de la cuenta de X, señaló que "Boris" se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

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Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Jalisco, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y al oeste de Oaxaca.

Además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste de Puebla, Estado de México, oeste y suroeste de la Ciudad de México y Morelos.

👉 Boris se ha debilitado a una baja presión remanente; se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado, en el estado de #Guerrero.



👉Se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de #Jalisco, #Colima, #Michoacán, #Guerrero y #Oaxaca. pic.twitter.com/ywxao3gKwM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026

Tormenta tropical Cristina no afecta costas mexicanas

El SMN también informó que la tormenta tropical Cristina por el momento no afecta costas mexicanas.

Señaló que se localiza a 160 km/h al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Además presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y permanece estacionaria.

👉Esta mañana, el centro de la #TormentaTropical #Cristina se localiza a 540 km al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate, frontera entre #México y #Guatemala.

👉 Por el momento no afecta costas mexicanas. pic.twitter.com/MkXRr8j97f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 9, 2026