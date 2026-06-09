Estados | 09-06-26 | 10:56 | Actualizada | 09-06-26 | 10:56 |

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), perteneciente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que la se ha debilitado a una baja presión remanente.

A través de la cuenta de X, señaló que "Boris" se localiza en tierra a 75 km al nor-noroeste de Punta Maldonado y a 105 km al este de Acapulco, Guerrero.

Presenta vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 11 km/h.

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Por lo anterior, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) al sur de Jalisco, Colima, costa de Michoacán, sureste y este de Guerrero y al oeste de Oaxaca.

Además de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en el suroeste de Puebla, Estado de México, oeste y suroeste de la Ciudad de México y Morelos.

Tormenta tropical Cristina no afecta costas mexicanas

El SMN también informó que la tormenta tropical Cristina por el momento no afecta costas mexicanas.

Señaló que se localiza a 160 km/h al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 540 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Además presenta vientos máximos sostenidos de 65 km/h, rachas de 85 km/h y permanece estacionaria.

afcl/LL

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