Pachuca.- Las lluvias registradas en las últimas horas han afectado a varios municipios de Hidalgo, principalmente en materia de tránsito, debido a que diversos puentes y estructuras provisionales resultaron dañados por la corriente de los ríos, por lo cual en Xochiatipan al menos 31 comunidades permanecen incomunicadas, mientras que en Huehuetla siete localidades presentan problemas de acceso parcial.

En Xochiatipan, la alcaldía informó que el vado del río Garcés presenta daños en su estructura, por lo que, para salvaguardar la seguridad de peatones y automovilistas, el paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Las autoridades señalaron que, aunque esta es la principal vía de acceso a la zona, se pide a la población no arriesgarse utilizando cruces alternos, debido al peligro que representa el incremento en los niveles del río.

El gobernador Julio Menchaca Salazar consideró que las condiciones meteorológicas representan un escenario de alta preocupación para la entidad, mientras que el Sistema Estatal de Protección Civil mantiene en semáforo amarillo diversas regiones del estado.

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El mandatario estatal apuntó que el pronóstico es muy complicado, por lo que se mantiene un monitoreo permanente en toda la entidad, ya que, advirtió, “la naturaleza no tiene palabra de honor”. Señaló que las previsiones de lluvia para Hidalgo continúan siendo elevadas, especialmente porque existen zonas que aún resienten las afectaciones provocadas por las precipitaciones recientes y por la vaguada registrada en octubre del año pasado.

El semáforo amarillo se mantiene para las regiones del Valle del Mezquital, Sierra Alta y Huasteca, donde se registra incremento en los niveles de diversos ríos. Entre los puntos de vigilancia se encuentran el puente de Tunititlán, en Mixquiahuala; el río Calabozo, en Huautla, así como la comunidad de Chapula, en Tianguistengo.

Foto: Especial

El gobernador también aseveró que las lluvias registradas durante las últimas semanas han complicado los trabajos de reconstrucción y rehabilitación de puentes y caminos, ya que algunas obras provisionales han sido arrastradas por la corriente.

Indicó que existen localidades que permanecen parcialmente incomunicadas, particularmente en el municipio de Huehuetla. Aunque se cuenta con maquinaria y personal para atender las afectaciones, las condiciones climáticas continúan retrasando las labores de rehabilitación.

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Asimismo, se hizo un llamado a la población para mantenerse alerta, tener preparados documentos importantes e identificar rutas de evacuación. También se pidió evitar cruzar corrientes de agua y atender en todo momento las recomendaciones de las autoridades.

Pobladores de diversas comunidades han tenido que implementar medidas emergentes para poder cruzar los ríos. En Huehuetla, habitantes organizan labores de apoyo mediante sistemas de cuerdas para facilitar el paso de las personas, mientras que en Huautla la población se organizó para adquirir una lancha que permita utilizarla como medio de transporte.

La necesidad de cruzar los afluentes resulta indispensable para el desarrollo de actividades económicas, comerciales, educativas y de salud en distintas localidades de la Sierra, la Huasteca y la región Otomí-Tepehua.