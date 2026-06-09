Chilpancingo.— En Guerrero se preparan para el impacto de la tormenta tropical Boris: se suspendieron clases en todos los niveles escolares en siete de las ocho regiones del estado y las autoridades han pedido a la población reducir su movilidad y mantenerse alerta.

Este lunes, las lluvias se intensificaron en casi todo el estado: hubo caída de árboles, cortes de energía eléctrica, inundaciones y crecimiento del caudal en ríos y arroyos.

El impacto de la tormenta tropical Boris se esperaba que fuera este lunes; sin embargo, el Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que la trayectoria se desvió de Acapulco, pero al mismo tiempo se aceleró.

Detalló que Boris se localiza a 100 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y a 185 kilómetros al sur-sureste de Acapulco.

En el último reporte de las 3 de la tarde del lunes, el SMN explicó que la tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de hasta 95 km/h, y un desplazamiento constante hacia el noreste a 6 km/h.

Se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical que abarca desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan, Guerrero.

Se esperan precipitaciones puntuales torrenciales (de 150 a 250 mm) en las regiones de la costa y el sureste del estado, las cuales podrían generar inundaciones y crecidas de arroyos.

Además de vientos sostenidos de 60 a 80 kilómetros por hora con rachas de entre 90 y 110 kilómetros por hora.

Asimismo, se estima un oleaje elevado de hasta cinco metros de altura en la costa de Guerrero.

Ante este panorama, el gobierno de Guerrero instaló un Puesto de Comando Interinstitucional para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar la atención de emergencias derivadas de los efectos de la tormenta tropical.

En la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil participaron autoridades federales y estatales, así como alcaldes de las ocho regiones de Guerrero. “No hay que confiarnos ni bajar la guardia, estamos atentos”, dijo la gobernadora del estado, Evelyn Salgado.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) anunció la suspensión de actividades académicas y administrativas para el martes, ante el posible impacto de la tormenta Boris.

En un comunicado, informó que la medida la tomó por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal. La suspensión será en siete regiones: Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Norte, La Montaña y Sierra.

La única región donde no se suspendió fue la de Tierra Caliente.

En un comunicado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que dispone de un equipo de 145 colaboradores especializados, entre linieros, técnicos, supervisores y de logística, para atender cualquier afectación en la infraestructura eléctrica ante la posible llegada de Boris.

La CFE indicó que cuenta con equipamiento estratégico que incluye grúas de carga, unidades Unimog, cuatrimotos y un helicóptero para llevar a cabo inspecciones aéreas y terrestres, además de suministros críticos como postes, estructuras de emergencia y torres de iluminación.

En oaxaca ya dejó afectaciones

Las lluvias generadas por la tormenta tropical Boris en la últimas horas ha causado el aumento en el caudal de arroyos, deslaves de cerros y socavones en carreteras, en los municipios de Salina Cruz de la región del Istmo de Tehuantepec y en Santa Catarina Juquila de la Sierra Sur.

El Consejo Estatal de Protección Civil de Oaxaca precisó que en Salina Cruz un vehículo fue arrastrado por las fuertes corrientes de un arroyo, mientras que en la carretera estatal 178, kilómetros 34+500, 55 y 59+300 se retiraron ramas y troncos de árboles pequeños caídos.

A la altura del kilómetro 36+200 se señalizó un pequeño hundimiento en la carpeta asfáltica, que pudiera aumentar su tamaño por deslaves.

En la entrada a la población San Marcos Zacatepec, perteneciente a Santa Catarina Juquila, se encuentra un socavón que restringe la circulación de los vehículos a un solo carril.