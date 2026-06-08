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Pachuca, Hgo.- Una tormenta registrada en el municipio de Tepeji del Río dejó diversas afectaciones en distintos puntos de esa demarcación, entre ellas la caída de árboles, bardas colapsadas y daños en la techumbre del tianguis.
De acuerdo con la alcaldesa, Tania Valdez Cuéllar, tras las intensas lluvias se reportaron diversos daños y al menos siete puntos considerados críticos, por lo que, en coordinación con autoridades de Protección Civil, se mantienen recorridos de supervisión y atención en diferentes localidades del municipio.
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La funcionaria señaló que entre las afectaciones registradas destacan árboles derribados por los fuertes vientos, bardas colapsadas y daños en la estructura del tianguis, por lo que personal municipal acudirá a las zonas afectadas para brindar apoyo a la población.
La alcaldesa también hizo un llamado a la ciudadanía para evitar realizar labores de retiro de árboles caídos por cuenta propia, ya que esta situación puede representar un riesgo mayor, especialmente en aquellos casos donde los quedaron sobre líneas de energía eléctrica.
Asimismo, destacó que personal de Protección Civil permanece desplegado en colonias y comunidades donde se han reportado daños, con el objetivo de evaluar riesgos, atender emergencias y salvaguardar la integridad de la población.
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dmrr
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