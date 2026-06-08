El gobernador de Puebla, el morenista Alejandro Armenta Mier anunció que pondrá en marcha un plan para adquirir -el próximo año- al menos tres mil unidades Olinia para transporte público.

"Tengo un plan que estoy construyendo con mi secretaria de Movilidad y mi secretaria de Finanzas para que, a partir del proximo año que Olinia entre en funcionamiento, podamos adquirir tres mil unidades para iniciar la transición en el tra sporte local", expuso.

Además, el mandatario, aseguró que financiará un 20 por ciento de la unidad para que este plan del transporte público.

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"Y cinco mil que estarán disponibles en un fondo que permitirán aportar el 20 por ciento del engamche para la transcición en el transporte público de esa categoria", agregó.

A través de un mensaje en sus redes sociales, dijo sentirse muy congratulado por el lanzamiento del primer auto eléctrico en México: Olinia

Por ello, felicitó a la presidenta por el proyecto que -dijo- conjugan visión humanista, protección al medio ambiente y, generación de tecnología propia.

“Eso nos pondrá en la punta de lanza en el país”, aseguró.

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Y destacó que investigadores e instituciones de diferentes parte del país, junto con Puebla, lograron algo que en otro tiempo solo estaba considerado para los grandes monopolios.

"El gran triunfo, el enorme proyecto que ya es una realidad de Olinia y que es la conjuncion de esa visión humanista transformadora que protege el medio ambiente y que busca la generación de tecnología propia", destacó.

La presentación oficial de Olinia, el primer vehículo utilitario totalmente eléctrico diseñado y desarrollado en México, se llevó a cabo este fin de semana en los hangares de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México.

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Durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer el prototipo del automóvil, concebido como una alternativa de movilidad urbana accesible, de bajo costo operativo y con cero emisiones contaminantes.

LL