Cuando se habla de vehículos eléctricos, es imposible no pensar en Tesla. La marca fundada por Elon Musk transformó la industria al demostrar que un auto eléctrico podía ser deseable, tecnológico y viable para el uso diario. Sin embargo, su estrategia y la de todos los vehículos eléctricos siempre estuvo enfocada en tener altos niveles de tecnología y precios que, en muchos mercados, siguen siendo difíciles de alcanzar para buena parte de la población.

Bajo una lógica completamente distinta nació Olinia, el proyecto de movilidad eléctrica impulsado por el Gobierno de México. Mientras Tesla apostó por electrificar segmentos premium para después ampliar su alcance, Olinia busca iniciar desde el extremo opuesto: vehículos pequeños, urbanos y de bajo costo pensados para trayectos cotidianos.

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¿Qué es Olinia?

Olinia es una nueva marca mexicana de vehículos eléctricos desarrollada con apoyo de instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional y el Tecnológico Nacional de México. El nombre proviene del náhuatl y significa “movimiento”.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este domingo 7 de junio de 2026 el primer prototipo de Olinia. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

¿Para qué sirve el Olinia?

La propuesta contempla 3 tipos de vehículos eléctricos, todos pensados para resolver necesidades de movilidad urbana cotidiana:

Movilidad personal: enfocada en usuarios que actualmente utilizan motocicletas como principal medio de transporte.

enfocada en usuarios que actualmente utilizan motocicletas como principal medio de transporte. Movilidad de barrio: diseñada como una alternativa más eficiente para taxis locales, mototaxis y transporte de corta distancia.

diseñada como una alternativa más eficiente para taxis locales, mototaxis y transporte de corta distancia. Entregas de última milla: orientada al reparto urbano y al traslado de mercancías en trayectos cortos dentro de las ciudades.

Estos modelos compartirían componentes, estructura y sistemas de producción, permitiendo reducir costos de fabricación y optimizar recursos. Es una estrategia que fabricantes internacionales llevan años utilizando, pero aplicada ahora a un proyecto desarrollado en México.

Foto: Gobierno de México

¿Cómo será Olinia 1?

De acuerdo con los desarrolladores, el vehículo fue concebido para trayectos urbanos y de corta distancia, con una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora y una autonomía superior a los 125 kilómetros por carga.

Por sus dominaciones es considerado no un auto, sino que su segmento lo posiciona como un "cuadriculo" que contará con un motor eléctrico de 13.5 kilowatts que prioriza la fuerza para enfrentar pendientes y las condiciones de las ciudades mexicanas. Además, tanto el motor como la batería cuentan con protección contra agua e inundaciones ocasionales.

Foto: Gobierno de México

Asimismo, anunciaron que, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, se trabaja en un plan para instalar decenas de miles de puntos de carga en el país hacia 2030. Como primera etapa se prevé la colocación de 2 mil estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Precio de Olinia 1

Hasta el momento se ha presentado el primer Olinia de 3 sin embargo este ya tiene precio y arrancará desde 150 mil pesos.

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