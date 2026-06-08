Debido a la alta afluencia de autos en la CDMX, la Secretaría de Movilidad (Semovi) opera un sistema de parquímetros en distintas zonas de la capital del país con el objetivo de mantener el control y el orden en el uso de los espacios de estacionamiento en la vía pública.

Al tratarse de un servicio muy solicitado, es importante conocer cómo opera y cuáles son las tarifas vigentes. Por ello, en Autopistas te contamos todo lo que necesitas saber del sistema ecoParq.

Conoce cuál es la tarifa actual de los parquímetros. Foto: Fernanda Zamora / EL UNIVERSAL

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¿Cuál es la tarifa y los horarios de los parquímetros en CDMX?

Si te encuentras en CDMX y quieres estacionar tu auto, la tarifa autorizada de los parquímetros es de $3.40 por cada 15 minutos, por lo que te recomendamos planificar el tiempo que pases dentro del sistema ecoParq.

Por otro lado, el horario es diferente para cada polígono que hay en la CDMX, por ejemplo, en las colonias Benito Juárez Norte y Sur, en las colonias Anzures, Lomas de Chapultepec y Florida, operan de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

Si hablamos de Polanco, además de funcionar en el mismo horario, se extiende el servicio de miércoles a sábado de 8:00 a 01:00 horas del día siguiente, en la zona delimitada por las avenidas Arquímedes, Horacio, Moliere y Reforma.

En las colonias Roma e Hipódromo el sistema opera de lunes a miércoles de 8:00 a 20:00 horas y con horario ampliado de jueves a sábado de 8:00 a 01:00 horas del día siguiente.

Cabe destacar que durante los domingos y los días festivos enmarcados por la Ley Federal del Trabajo (LFT) se suspende el cobro de los parquímetros, por lo que podrás estacionarte de forma gratuita.

¿Qué pasa si soy residente y quiero estacionarme sin pagar parquímetro?

¡Tómalo en cuenta! En caso de que seas residente de una colonia con parquímetros y quieras estacionarte sin realizar el pago, existe un permiso mediante el cual la Secretaría de Movilidad autoriza la ocupación de un lugar de estacionamiento en vía pública dentro de la zona, sin obligación de pagar.

Sin embargo, solo aplica si se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento para el Control de Estacionamiento en la Vía Pública y el vehículo cuente con placas de circulación de la CDMX.

¿Cuáles son los métodos de pago de los parquímetros?

El sistema de parquímetros de la CDMX cuenta con tres formas de pago: efectivo, tarjeta prepago Mueve Ciudad (excepto Juárez y Cuauhtémoc) y pago vía celular a través de las aplicaciones autorizadas:

Blinkay: para las colonias Noche Buena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

Mueve Ciudad: aplica en todos los polígonos, excepto Juárez y Cuauhtémoc.

¡Ojo! El sistema de parquímetros supervisado por la Secretaría de Movilidad no opera en Juárez y Cuauhtémoc. Los encargados de regular el estacionamiento en vía pública en esos puntos son: Servicios Metropolitanos (SERVIMET S.A.) a través de Operadora de Estacionamientos Viales, S.A. de C.V. (OPEVSA).

Por ello, estas colonias cuentan con una aplicación diferente, que puedes consultar en apartado de SERVIMET, disponible en www.servimet.cdmx.gob.mx/parquimetros/informacion-general.

El sistema de parquímetros es supervisado por la Secretaría de Movilidad de la CDMX. Foto: Gisela González Granados / EL UNIVERSAL

¿Por qué me pueden infraccionar?

De acuerdo con el portal oficial del Sistema de Parquímetros de la CDMX, las infracciones se realizan con fundamento en el Reglamento de Tránsito. Entre las que destacan:

Que no se haya realizado el pago.

Cuando el pago se realice con moneda, que el comprobante de pago no sea visible desde el exterior del vehículo.

Que haya concluido el tiempo pagado.

Que la fecha del comprobante de pago sea distinta a la del día actual.

Que el número de placas en el comprobante de pago no coincida con el número de placas del vehículo estacionado.

Que el vehículo se encuentre estacionado fuera del cajón del parquímetro o invadiendo otro.

o invadiendo otro. Que el vehículo estacionado no coincida, por sus dimensiones o naturaleza, con el tipo de vehículo al que está destinado el cajón.

Que el permiso para residentes haya perdido vigencia, no sea visible desde el exterior o no coincida con el número de placa o que se encuentre fuera del polígono autorizado.

¿De cuánto es la multa por no pagar los parquímetros?

¡Ojo! Si no pagas el parquímetro, las autoridades correspondientes pueden colocarle a tu auto un candado inmovilizador. Para el retiro de este dispositivo, deberás pagar $340.00 de acuerdo con los artículos 259 y 230 del Código Fiscal 2026 de la Ciudad de México.

De igual forma, la multa por pago vencido o falta de pago es el equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aproximadamente entre $586.55 y $1,173.10.

Finalmente, las motos están exentas de pago, sin embargo pueden ser infraccionadas si no se estacionan en el lugar destinado para ello. La zona está identificada con un balizamiento color azul y con el pictograma correspondiente.

El sistema ecoParq de la CDMX permite regular los espacios de estacionamiento en diferentes colonias, por lo que es importante pagar el tiempo que lo ocupes.

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