En México, casi 55 por ciento de la población ocupada trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin acceso a crédito formal, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, publicada hace unos días.

La cifra describe una economía donde la informalidad no es la excepción sino la norma, y donde los mercados que atienden a esa población han operado históricamente bajo las mismas condiciones: sin garantías, sin precios transparentes y sin mecanismos de verificación.

En años recientes, sin embargo, diversas plataformas tecnológicas han comenzado a intervenir en algunos de esos mercados con modelos que intentan introducir estándares donde no los había.

La empresa ha profesionalizado un negocio históricamente marcado por riesgos. Foto: Cortesía

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Autos seminuevos: el mercado más representativo

Uno de los sectores donde esta tendencia resulta más visible es el mercado de autos seminuevos, que se ha caracterizado por riesgos mecánicos, irregularidades documentales y poca certidumbre para compradores y vendedores.

En ese segmento opera Kavak, que ha incorporado inspecciones mecánicas, revisión documental y modelos de valuación basados en datos, además de coberturas y políticas de devolución orientadas a reducir la incertidumbre en transacciones de este tipo. De acuerdo con estimaciones del sector, hasta 40 por ciento de las transacciones de autos usados en el mercado informal resultaban en fraude antes de la llegada de plataformas con este esquema de operación.

Datos, escala y confianza como base del negocio

La propuesta de Kavak se sustenta en un proceso de evaluación que revisa cada vehículo en sus condiciones estéticas, mecánicas y documentales antes de incorporarlo a su inventario. Con ello, el comprador recibe información verificada sobre el estado del auto, mientras el vendedor obtiene una valuación referenciada en datos de mercado, no en una negociación discrecional.

Este tipo de proceso era prácticamente inexistente en el mercado informal, donde la asimetría de información entre las partes favorecía transacciones irregulares.

Financiamiento: acceso a un segmento desatendido

En paralelo al modelo de inspección, Kavak ha desarrollado un brazo financiero con productos de crédito orientados a perfiles que la banca convencional no suele atender, entre ellos compradores sin historial crediticio formal. Desde su creación, la empresa ha otorgado más de mil millones de dólares en financiamiento a clientes.

El desempeño de ese negocio fue uno de los factores que en febrero de 2026 respaldó una ronda de inversión Serie F por 300 millones de dólares, liderada por Andreessen Horowitz.

La operación se produjo después de que Kavak cerrara 2025 con casi 120,000 transacciones, un crecimiento de 40 por ciento respecto al año anterior, y alcanzara su primer mes completo de rentabilidad global consolidada en diciembre.

Diversas plataformas tecnológicas como Kavak han comenzado a intervenir en algunos de esos mercados con modelos que introducen estándares. Foto: Cortesía

Efecto en el sector

La operación de Kavak ha impactado más allá de sus propias transacciones. Agencias, distribuidores y plataformas de clasificados han incorporado estándares de verificación y esquemas de financiamiento que antes no formaban parte de la oferta habitual en el mercado de seminuevos.

Y aunque ninguna empresa ha copiado su modelo completo, el resultado observable es un conjunto de condiciones mínimas que hoy se consideran parte del proceso: documentación en regla, garantías, precio referenciado en datos y acceso a crédito.

Elementos que hace una década no estaban presentes de manera sistemática en este mercado, y cuya consolidación coincide con un momento en que el modelo de negocio que los introdujo acaba de demostrar también su viabilidad financiera.

Tecnología transforma mercados informales. Foto: Cortesía

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