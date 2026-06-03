En algún momento, muchas personas han considerado adquirir un medio de transporte personal que permita ahorrar tiempo y dinero en traslados cotidianos. Es por eso que empezamos a ver cada vez más bicicletas eléctricas, bicimotos y scooters que se han convertido en una alternativa cada vez más viable, principalmente por su facilidad para desplazarse en trayectos cortos dentro de la ciudad.

La CDMX ya puso fecha para comenzar a regular scooters, motos eléctricas y otros vehículos eléctricos personales. Y es que el crecimiento de este tipo de transporte en la capital también comenzó a generar problemas de circulación, seguridad y movilidad.

De acuerdo con información presentada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), a partir del 1 de julio de 2026 los vehículos eléctricos nuevos deberán entregarse con placas desde el punto de venta.

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En el caso de los scooters y motocicletas eléctricas que ya circulan, la dependencia capitalina informó que tendrán del 1 de julio al 20 de noviembre de 2026 para realizar el trámite de emplacamiento.

Qué estará prohibido

Según la nueva regulación presentada por el Gobierno de la CDMX, estos vehículos no podrán circular sobre banquetas, ciclovías, carriles confinados ni vías donde el límite de velocidad supere los 50 km/h.

Además, la SEMOVI confirmó que será obligatorio utilizar casco y que los menores de edad no podrán manejar este tipo de unidades.

Otro punto importante es que los conductores deberán contar con licencia de conducir, dependiendo del tipo de vehículo que utilicen.

De cuánto serán las multas

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las multas a scooters y motociclistas eléctricos comenzarán a aplicarse desde septiembre de 2026.

Las sanciones serán de entre 10 y 20 UMA, lo que actualmente equivale a multas de entre 1,175 y 2,350 pesos.

La autoridad capitalina también informó que el costo del emplacamiento será de 709 pesos, una cifra similar a la que actualmente pagan las motocicletas en CDMX.

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