Este martes la actriz argentina Flor Vigna se pronunció sobre los comentarios ofensivos realizados por Lau Styling, estilista con la que colaboraría durante su participación en el programa La Casa de los Famosos México 4.

El pasado domingo 19 de julio, luego de terminar el último encuentro de la Copa Mundial 2026 entre Argentina y España, la estilista se lanzó en Instagram contra los aficionados mexicanos que celebraban la victoria de La Furia Roja.

En un video publicado en sus historias, Laura Valle expresó: "Todos los mexicanos 'Ganó España', ¿Pero vos estuviste en la final? Ni en la cuarta estuviste hijos de pu**", lo que desató gran indignación entre usuarios en plataformas digitales.

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Ella es Lau Styling, la estilista relacionada con Flor Vigna y La Casa de los Famosos México 4. Foto: Redes sociales

Derivado de la intensa respuesta mediática, la asesora de imagen se pronunció al respecto una vez, asegurando que la grabación estaba fuera de contexto y que sus comentarios no tenían la intención de ofender a nadie.

"La gente malinterpreta todo por el fútbol. Nada que ver, una cosa es el fútbol y otra cosa la gente... Yo amo México, es mi segundo país... Lo único que hago es hablar de fútbol, no de la gente ni del país", mencionó en su cuenta de Instagram.

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Más tarde, se dio a conocer un segundo video, en el que la estilista califica a la afición mexicana como "rencorosa". "Hoy deje de seguir a 10 mexicanos, no sabía que nos odiaban tanto, un resentimiento que tienen, ustedes no llegaron ni a cuartos de finales... Me tienen harta", lanzó.

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ESTOY MOLESTA 😡



Esta mujer Argentina es Laura, es Stylist de varios famosos que entran a La Casa de los famosos y se atrevió a llamar HIJOS DE PU&@ a los mexicanos.



Laura te recuerdo que estás en México buscando oportunidades la cuales se te han brindado como para ponerte a… pic.twitter.com/mToUBV4vs2 — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

Flor Vigna despide a Lau Stylist tras polémica

Aunado a ello, la también bailarina publicó un comunicado en el que reprueba los señalamientos planteados por Laura y explica que debido a ello ya no formará parte de su equipo durante su estancia en la cuarta temporada del reality show.

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"Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. NUNCA voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques. Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas, pero le pedí que se retire del equipo", escribió.

Además, añadió: "Para mí amar donde naciste significa HONRAR CON EDUCACIÓN tus valores. Y dentro de esos valores está el AGRADECIMIENTO a quienes te dieron trabajo, oportunidades y casa... Los valores NO SE NEGOCIAN", sentenció.

La actriz argentina compartió su postura a través de su cuenta de Instagram. Foto: Redes Sociales / Captura de pantalla

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mndsm