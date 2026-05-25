Ferrari abrió oficialmente una nueva era en su historia con la presentación del Ferrari Luce, el primer vehículo totalmente eléctrico de la marca italiana. El nuevo Ferrari Luce representa la culminación de la estrategia multi-energía anunciada por la firma de Maranello en 2022. Más que reemplazar a los motores de combustión, la electrificación se integra como una nueva vía para ampliar las posibilidades de diseño, arquitectura, desempeño y experiencia de manejo.

Con este modelo, Ferrari no solo incursiona en la movilidad eléctrica, sino que redefine el concepto de un deportivo de altas prestaciones. La marca asegura que el Luce fue concebido como “un Ferrari completamente nuevo”, con un carácter propio, capaz de combinar emociones al volante, lujo, tecnología y versatilidad.

Foto: Ferrari

Diseño disruptivo firmado por LoveFrom

Para el desarrollo del Luce, Ferrari recurrió al colectivo de diseño LoveFrom, liderado por Sir Jony Ive y Marc Newson, en colaboración con el Ferrari Design Studio encabezado por Flavio Manzoni. El resultado es un lenguaje visual radicalmente distinto, marcado por superficies limpias, formas fluidas y una silueta futurista dominada por una enorme superficie acristalada.

El Ferrari Luce es además el primer Ferrari de cinco plazas y cuatro puertas, una configuración posible gracias a su arquitectura eléctrica dedicada. El habitáculo presume un diseño minimalista y tecnológico, con materiales premium como aluminio reciclado anodizado, cristal Corning Gorilla Glass y cuero italiano de alta calidad.

Entre los elementos más llamativos destacan:

Rines de 23 pulgadas al frente y 24 pulgadas atrás, los más grandes montados en un Ferrari de producción.

Pantallas OLED desarrolladas junto a Samsung Display.

Un volante mecanizado en aluminio reciclado con controles analógicos y digitales integrados.

Sistema de audio premium Ferrari Audio Signature con 21 bocinas y 3,000 watts.

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Prestaciones de superdeportivo eléctrico

Bajo la carrocería se encuentra una plataforma completamente nueva desarrollada en Maranello. El Ferrari Luce utiliza cuatro motores eléctricos independientes, uno por rueda, alimentados por una batería de 122 kWh y arquitectura de 800 voltios.

Las cifras son dignas de un hiperdeportivo:

0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos.

0 a 200 km/h en 6.8 segundos.

Velocidad máxima superior a 310 km/h.

Potencia total de 1,050 caballos de fuerza.

Autonomía superior a 530 kilómetros.

Ferrari también desarrolló un sistema propio de gestión de torque que permite modular la entrega de potencia mediante las paletas detrás del volante, creando una experiencia de aceleración progresiva y emocional, algo poco habitual en vehículos eléctricos.

Foto: Ferrari

Sonido auténtico y experiencia Ferrari

Uno de los mayores desafíos para Ferrari fue conservar la identidad sonora de la marca en un auto eléctrico. En lugar de generar sonidos artificiales, el Ferrari Luce utiliza sensores y amplificación de vibraciones mecánicas reales provenientes de los motores eléctricos y la transmisión.

El resultado es una firma acústica única que evoluciona con la velocidad y el estilo de manejo, manteniendo la conexión emocional entre conductor y máquina.

Además, Ferrari asegura que el Luce es el modelo más confortable en la historia de la marca gracias a un exhaustivo trabajo en aislamiento acústico, suspensión activa y reducción de vibraciones.

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Aerodinámica extrema y tecnología avanzada

La aerodinámica jugó un papel clave en el desarrollo del Luce. Ferrari afirma que este modelo posee el coeficiente aerodinámico más bajo jamás logrado en uno de sus autos de calle. Elementos como parrillas activas, suspensión que reduce la altura automáticamente y ruedas optimizadas aerodinámicamente contribuyen a maximizar la eficiencia.

El Ferrari Luce también introduce una nueva unidad central de control denominada VCU, capaz de coordinar en tiempo real el sistema motriz, la suspensión activa, el torque vectoring y la recuperación de energía, actualizando parámetros hasta 200 veces por segundo.

Foto: Ferrari

Una nueva era para Maranello

Con el Luce, Ferrari busca demostrar que la electrificación puede convivir con el ADN deportivo de la marca. El proyecto incorpora más de 60 nuevas patentes y fue desarrollado íntegramente en Maranello, incluyendo motores, baterías y electrónica de potencia.

El Ferrari Luce no solo inaugura una nueva categoría para la firma italiana, sino que marca el inicio de un capítulo donde el lujo, la innovación y las emociones al volante evolucionan hacia el futuro eléctrico sin perder la esencia del Cavallino Rampante.

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