La periodista Zorayda Gallegos ganó el Premio Breach Valdez de Periodismo y Derechos Humanos en la categoría de Derechos Humanos Ámbito Nacional por el reportaje “Violencia Sexual en los cuarteles, radiografía de la impunidad”, publicado en EL UNIVERSAL y Fábrica de Periodismo, con apoyo del Pulitzer Center. Se trata de un trabajo que aborda el tema de los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército.

“Esta investigación que hoy se premia documenta que la violencia sexual en el ejército es estructural y tolerada (...) quiero destacar la valentía de estas mujeres militares que decidieron hablar a pesar de enfrentarse a una de las instituciones más poderosas y protegidas por el Estado”, dijo la periodista al recibir el premio.

Zorayda Gallegos agradeció a sus compañeras periodistas, editor y familia por el apoyo, además de al Pulitzer Center, Fábrica de Periodismo y a EL UNIVERSAL.

El editor del trabajo, Ignacio Rodríguez Reyna, reconoció el proyecto de Zorayda Gallegos y el trabajo de muchas otras compañeras que “refleja el esfuerzo que en conjunto el gremio está haciendo por tratar de hacer un periodismo que sea socialmente relevante”

“Hay un grupo de mujeres y hombres que nos hemos dedicado al periodismo durante mucho tiempo y que estamos convencidos de que estos trabajos son muy necesarios, de que son importantes por más de que desde algunas tribunas públicas o privadas se traten de minimizar”, añadió el editor, también reconocido.

En un video de presentación del trabajo, Zoyda Gallegos, ganadora, compartió que el origen de la investigación partió de una cobertura sobre las fuerzas armadas y desvío de recursos, donde encontró los primeros casos que hablaban de violencia sexual hacia mujeres militares “eran cientos de casos”, expresó.

🥇 Zorayda Gallegos Valle e Ignacio Rodríguez Reyna son ganadores de la categoría Derechos Humanos Ámbito Nacional por el trabajo “Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad”➡️https://t.co/4BE8rSGloX pic.twitter.com/3xzCCehWRy — PremioBreachValdez (@BreachValdez) May 25, 2026

Un problema sistémico

Uno de los mayores desafíos que enfrentó la investigación, comparte la ganadora, “fue que las mujeres que habían sido víctimas se atrevieran a compartirnos su testimonio”, los cuales reflejaban la otra parte de lo que la periodista tenía ya como pruebas documentales: “revictimización, conducta de desdén de jueces militares, de magistrados”. El mayor impacto de esta investigación es haber colocado el tema de la violencia sexual en contra de las mujeres militares en la agenda mediática, asegura.

“El trabajo mostró que es un asunto sistémico, no es que algún militar en algún lugar cometiera una agresión, sino que era en todas partes”, expresó el editor del proyecto, Ignacio Rodríguez Reyna.

Además, la periodista ganadora reconoció el significado de este galardón, “es un honor ser reconocidos con el premio, que honra a dos periodistas como Miroslava y Javier y a su vez es un impulso para seguir haciendo periodismo con el que ellos comulgaban, que incomoda al poder”.

El Premio Premio Breach Valdez de Derechos Humanos fue presentado por primera vez en 2018, para “reconocer el trabajo, la contribución y el compromiso de las y los periodistas con los derechos humanos en el país”, señaló Elia Almanza, periodista, ganadora de la mención especial en la categoría derechos humanos de la séptima edición del Premio.

El nombre del Premio hace referencia a dos periodistas mexicanos, Miroslava Breach y Javier Valdez, asesinados en Chihuahua y Sinaloa en 2017, quienes dedicaron su trabajo a mostrar las violaciones de derechos humanos y el crimen organizado.

“Este es uno de los premios más importantes de México y de América Latina”, compartió el Coordinador de la Unidad de Periodismo de Investigación y Datos de EL UNIVERSAL, Silber Meza. “El trabajo que hizo la reportera Zorayda Gallegos, con un apoyo importante del Pulitzer Center rompe el blindaje de silencio que imponen las Fuerzas Armadas a sus trabajadores, a sus integrantes, en particular a las mujeres que padecen acoso sexual en los cuarteles, es un trabajo que logra hacerle un hoyo a esa esfera tan difícil de romper”, añadió.

Desde Ciudad Juárez, la periodista Rocío Gallegos, ganadora de la edición anterior, anunció al trabajo de Fábrica de Periodismo en colaboración con EL UNIVERSAL como ganador, “la investigación constituye un trabajo periodístico valiente y profundamente necesario para visibilizar una de las formas más silenciadas de la violencia dentro de las fuerzas armadas en México”, dijo.

“El reportaje revela las estructuras de impunidad, encubrimiento y miedo que dificultan la denuncia y perpetúan las agresiones sexuales en espacios militares marcados por relaciones jerárquicas de poder, destaca por colocar en el centro a las víctimas y retratar el enorme costo emocional, personal e institucional que implica buscar justicia dentro de los espacios jerárquicos y cerrados”, añadió la ganadora del año pasado.

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