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Estados Unidos impuso este miércoles sanciones financieras contra más de una docena de individuos y entidades de dos redes vinculadas al , uno de los más poderosos de México, por el , un potente opioide sintético.

Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) está la empresa Grupo Especial Mamba Negra, S. de R. L. de C. V. por su papel en las redes financieras y de apoyo del Cártel de Sinaloa.

La entidad es señalada como una empresa de seguridad mexicana controlada por Alfredo Orozco Romero. Orozco Romero no solo dirige esta compañía, sino que también actúa como asesor de seguridad para Armando de Jesús Ojeda Avilés, quien lidera una red dedicada al lavado de dinero proveniente de la para la facción de "" del citado cártel.

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"El empresario Alfredo Orozco Romero es asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por envíos de cocaína", indica el comunicado del .

"Alfredo Orozco Romero controla una empresa de seguridad mexicana, Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL de CV, y un restaurante mexicano con sede en Chihuahua, México, "Gorditas Chiwas", a través de sus familiares, Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, quienes actúan como sus testaferros de confianza".

Se añade que "la OFAC designó a Grupo Especial Mamba Negra, S. de RL De CV, "Gorditas Chiwas", Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enmendadas, por ser propiedad de, estar controladas por, o dirigidas por, o haber actuado o pretendido actuar en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero".

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El dirigente Alfredo Orozco Romero presuntamente también actúa como asesor de seguridad para el lidera una red dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo para la facción de "Los Chapitos". Foto: Ilustrativa / iStock
El dirigente Alfredo Orozco Romero presuntamente también actúa como asesor de seguridad para el lidera una red dedicada al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo para la facción de "Los Chapitos". Foto: Ilustrativa / iStock

El Departamento del Tesoro detalló en un comunicado que las medidas afectan a dos estructuras diferenciadas dentro del cártel, consideradas clave tanto en la distribución decomo en el lavado de dinero.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en , que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

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La segunda red está encabezada por Jesús González Peñuelas, considerado un importante distribuidor de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo.

"Como ha dejado claro el presidente (Donald) Trump, esta Administración no permitirá que los inunden nuestras fronteras con veneno" declaró el Secretario del Tesoro, .

El es un potente opioide sintético, unas cien veces más fuerte que la morfina y 50 veces más que la heroína. Se utiliza como medicamento en hospitales para tratar dolores intensos, pero también se fabrica de forma ilegal y se vende como droga.

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Este opioide ha desatado una grave crisis de adicciones en Estados Unidos y es el principal responsable de las muertes por sobredosis de drogas en el país, dado que una pequeña cantidad puede resultar mortal, especialmente cuando se mezcla con otras drogas.

La OFAC designó, de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enmendadas, al Grupo Especial Mamba Negra en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero". Foto: Ilustrativa / iStock
La OFAC designó, de conformidad con las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enmendadas, al Grupo Especial Mamba Negra en nombre de, directa o indirectamente, Alfredo Orozco Romero". Foto: Ilustrativa / iStock

Acusación a Raúl Castro

Las autoridades estadounidenses acusarán formalmente el próximo miércoles al expresidente de Cuba, , en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La acusación se producirá tras la aprobación de un gran jurado y durante un acto simbólico en la Torre de la Libertad de Miami, con motivo del Día de la Independencia de , indicaron dos fuentes próximas a la investigación al citado diario.

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El evento rendirá homenaje a las cuatro víctimas del incidente ocurrido hace tres décadas, cuando varias aeronaves de "Hermanos al Rescate" fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

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ss/mcc

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