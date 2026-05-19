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El Departamento de Justicia (DOJ) de anunció este martes una convocatoria para mañana en Miami en la que se prevé, según medios estadounidenses, que presente una acusación criminal contra el expresidente cubano Raúl Castro por la muerte de cuatro pilotos de la organización Hermanos al Rescate hace 30 años.

La conferencia en la Torre de la Libertad (Freedom Tower), sitio histórico para exiliados cubanos en Miami, la presidirá el fiscal general interino de Estados Unidos, , quien podría anunciar la imputación a Castro, según han adelantado medios estadounidenses como CBS News y el Miami Herald.

La convocatoria no menciona la imputación al exmandatario, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, pero fuentes cercanas han comentado a dichos medios que el DOJ presentará las acusaciones en esa conferencia, al que asistirá también el fiscal de EU para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

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Familias de las víctimas acusan a Castro de ordenar derribar en 1996 las avionetas en las que iban cuatro personas de origen cubano: Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, los tres ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, cubano residente legal de EU, como parte de su trabajo con Hermanos al Rescate, que auxiliaba a balseros de la isla.

Los cargos por el hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996 se presentarían en la corte federal del Distrito Sur de Florida, donde un gran jurado aún deberá avalarlos.

Mientras los exiliados cubanos citan un reporte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de la ONU que concluyó que el ataque ocurrió en aguas internacionales, La Habana ha sostenido que las avionetas amenazaban el territorio de la isla y que los involucrados eran "terroristas".

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La imputación trasciende en medio de la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump a Cuba, en particular tras la captura en enero en Caracas del gobernante venezolano Nicolás Maduro, quien también afronta cargos criminales en Estados Unidos y ahora está preso en Nueva York.

Desde entonces, Trump impuso un bloqueo petrolero a la isla, elevó sus amenazas de "tomar el control" del país y firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo para ampliar las sanciones, que desde el lunes sumaron a 11 altos cargos políticos y militares cubanos.

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