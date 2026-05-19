Los Ángeles.- Más de 30 armas de fuego, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, fueron incautadas, en tres domicilios en San Diego, California relacionados con los dos sospechosos del ataque a la mayor mezquita de esa ciudad, que dejaron cinco muertos, incluidos los atacantes.

Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo en una conferencia de prensa este martes, que se realizaron tres allanamientos relacionados con los dos atacantes de 17 y 18 años, en los que también se encontraron equipos tácticos, municiones y dispositivos electrónicos.

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