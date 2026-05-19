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Washington.- Una de las armas empleadas por los dos adolescentes que el lunes mataron a tiros a tres personas en la mayor mezquita de San Diego, California, tenía grabado un mensaje de odio, según informó la cadena CNN citando a fuentes de la investigación.
El dato puede resultar clave en las pesquisas que realizan autoridades locales y federales sobre el suceso, que investigan el ataque como un delito de odio.
La madre de uno de los atacantes, que se quitaron la vida después del asalto, alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar.
Lee también Policía buscaba desde antes a adolescentes sospechosos del tiroteo en mezquita de San Diego; ambos se suicidaron tras ataque
Aunque la policía no ha precisado si se trataba del mismo sospechoso, también detalló el lunes que uno de ellos dejó una carta suicida, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.
Por su parte, una de las fieles del Centro Islámico de San Diego, aseguró en declaraciones al medio digital Axios que la comunidad temía un ataque debido a que ya había "recibido múltiples amenazas" de tipo violento.
También relató que, durante el tiroteo, los alumnos de la escuela ubicada en la mezquita, niños de entre 5 y 9 años, fueron resguardados por maestros y tutores dentro de las aulas, antes de ser escoltados por la policía fuera del edificio.
mcc
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