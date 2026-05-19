Antes de que sonara el primer disparo en una mezquita de San Diego en un tiroteo mortal que dejaría tres hombres muertos, la policía ya estaba buscando afanosamente a dos adolescentes que, en última instancia, serían los responsables.

La búsqueda comenzó después de que la madre de uno de los adolescentes denunciara que su hijo tenía tendencias suicidas y se había escapado de casa, según el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien añadió que faltaban armas en la vivienda y que su vehículo había desaparecido.

Dos horas después, comenzó el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, a pocas cuadras de la casa.

Los sospechosos, de 17 y 18 años, fueron encontrados en un vehículo tras haberse suicidado a pocas cuadras del lugar del tiroteo.

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Las autoridades tenían previsto ejecutar el martes las órdenes de registro relacionadas con la investigación, mientras intentan esclarecer cómo y por qué se produjo el tiroteo. No se había proferido ninguna amenaza específica contra el centro islámico, pero las autoridades hallaron pruebas de que los sospechosos habían proferido «discursos de odio generalizados», declaró Wahl, quien añadió que el tiroteo se está investigando como un delito de odio.

El centro, que anunció que permanecería cerrado hasta nuevo aviso, es la mezquita más grande de San Diego y normalmente celebra cinco oraciones diarias.

"Estos hombres arriesgaron sus vidas por nuestra mezquita y nuestra comunidad", escribió el centro en una publicación de Facebook, utilizando la palabra árabe para mezquita. "Hombres de valentía, sacrificio y fe. Su ausencia deja un vacío que jamás podrá llenarse por completo".

El lunes por la mañana, la búsqueda del adolescente desaparecido se intensificó a medida que las autoridades recababan más información. La policía supo que vestía ropa de camuflaje y que estaba con un conocido. Los agentes utilizaron lectores automáticos de matrículas para rastrear el vehículo y se dirigieron a un centro comercial de la zona. También alertaron a una escuela donde al menos uno de los adolescentes había estudiado y continuaron entrevistando a la madre, según informó Wahl.

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Cuando se recibieron los informes del tiroteo, la policía respondió en cuatro minutos. Tres hombres ya habían fallecido a su llegada, dijo Wahl.

Entre los fallecidos se encontraba un guardia de seguridad, quien, según la policía, "desempeñó un papel fundamental" para evitar que el ataque fuera "mucho peor", dijo Wahl.

“Se puede afirmar que sus acciones fueron heroicas”, declaró el jefe de policía en una rueda de prensa. “Sin duda, hoy salvó vidas”.

Un amigo de la familia identificó al guardia como Amin Abdullah, una figura muy conocida en la mezquita que había trabajado allí durante más de una década.

“Quería defender a los inocentes, así que decidió convertirse en guardia de seguridad”, dijo el jeque Uthman Ibn Farooq, quien habló con el hijo de Abdullah.

No fue posible contactar de inmediato con la familia para obtener comentarios.

El centro lo describió como “un hombre valiente que arriesgó su vida por la seguridad de los demás, que incluso en sus últimos momentos no dejó de proteger a nuestra comunidad”.

La mezquita se encuentra en un barrio residencial con casas, apartamentos y centros comerciales, además de restaurantes y mercados de Medio Oriente. El complejo alberga la Escuela Al Rashid, que ofrece cursos de lengua árabe, estudios islámicos y el Corán para alumnos a partir de los 5 años, según su página web.

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Las imágenes aéreas de la televisión mostraron a más de una docena de niños tomados de la mano mientras salían del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales.

El imán Taha Hassane, director de la mezquita, calificó de "sumamente indignante atacar un lugar de culto", y añadió que el centro se centra en las relaciones interreligiosas y la construcción de comunidad.

El Consejo de Relaciones Americano-Islámicas, uno de los grupos de defensa de los derechos civiles musulmanes más grandes de Estados Unidos, condenó el tiroteo.

“Nadie debería temer por su seguridad mientras asiste a oraciones o estudia en una escuela primaria”, declaró Tazheen Nizam, directora ejecutiva de CAIR-San Diego, en un comunicado.

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como una "situación terrible".

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