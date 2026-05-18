Más Información

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Dos detenidos, tres con licencia, uno “en funciones” y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU?

Ariadna Montiel pone freno a "El Travieso" Arce, Saúl Monreal e Inzunza para elecciones 2027; exige perfiles "intachables"

Ariadna Montiel pone freno a "El Travieso" Arce, Saúl Monreal e Inzunza para elecciones 2027; exige perfiles "intachables"

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

FGR entrevista a militares tras resguardo de narcolaboratorio en Chihuahua; avanzan investigaciones

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

Royal Caribbean defiende proyecto "Perfect Day México" en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo

The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots encabezan el cartel del Corona Capital 2026

The Strokes, Gorillaz y Twenty One Pilots encabezan el cartel del Corona Capital 2026

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Maru Campos responde a Morena sobre el proceso de juicio político en su contra; “cada quien hace lo que puede”, dice

Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista durante marcha en Chihuahua; Ariadna Montiel acusa boicot de Maru Campos

Morena alista denuncias por bloqueos y propaganda panista durante marcha en Chihuahua; Ariadna Montiel acusa boicot de Maru Campos

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

EU monitorea investigación de ataque a elemento federal en Matamoros; hay dos heridos en recuperación

Díaz-Canel agradece ayuda de Sheinbaum; Cuba recibe cargamento solidario de México y Uruguay

Díaz-Canel agradece ayuda de Sheinbaum; Cuba recibe cargamento solidario de México y Uruguay

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Tribunal Electoral gasta 22 mdp en menú gourmet

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Ariadna Montiel rechaza ingreso de Jorge “El Travieso” Arce en Morena; "no debe aceptarse por sus acciones previas", pide

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Sheinbaum enviará propuesta al Congreso para mover elección judicial al 2028; argumenta que en 2027 habrá votaciones

Las autoridades policiales de , aseguraron este lunes que uno de los adolescentes implicados en el tiroteo que dejó tres muertos en la mezquita más grande de la ciudad, sustrajo tres armas de fuego de la vivienda de su madre previo al incidente.

El dato fue revelado en una conferencia de prensa por el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, quien explicó que la madre del sospechoso, de 17 años, alertó a las autoridades tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y varias en la casa familiar.

Según Wahl, el hecho de que el adolescente se llevara tres armas llevó a los investigadores a considerar que podía representar una amenaza más amplia, lo que elevó el nivel de la evaluación de riesgo durante el operativo de búsqueda.

Lee también

Aunque la policía no preciso si se trataba del mismo sospechoso, también detalló que uno de ellos dejó una carta suicida encontrada por la madre, en la que hacía comentarios sobre superioridad racial.

Uno de los atacantes estaría vinculado a la escuela secundaria Madison, ubicada a 1.6 kilómetros de la mezquita, según los avances de la investigación que ahora se encuentra en una fase de obtener ordenes judiciales para inspeccionar las residencias de los adolescentes.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "terrible" y dijo que ofrecerían una sesión informativa del hecho a cargo del director del FBI, Kash Patel.

Lee también

Las tres víctimas mortales han sido identificadas y sus familias notificadas pero la policía detalló que tardará unos días en finalizar el proceso para poder hacer públicos sus nombres.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock/Khosrork

¡Casi nadie lo sabe! Estos son los mexicanos que pueden entrar a Estados Unidos SIN visa

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte. Foto: Especial

Alertan sobre registro de celulares: estos datos biométricos NO pueden exigirte

CBP/ iStock/ PeopleImages

¿Te revisan el celular al entrar a Estados Unidos? Esto dicen los viajeros en Migración

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes. Foto: IA

¿Cuándo empieza el Hot Sale 2026? Estas son las fechas oficiales y tiendas participantes

Foto: Cortesía Disney World Latino

Fechas, costo de boletos y atracciones de Mickey's Not-So-Scary Halloween Party 2026 en Disney World