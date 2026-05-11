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Miami. La viuda de uno de los dos fallecidos en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) demandó a al sostener que su plataforma de, ChatGPT, ayudó a planificar el ataque, que se saldó con otros seis heridos hace un año.

La demanda fue presentada ayer en un tribunal de Florida, en el sureste de , y alegó que el autor del tiroteo empleó como un "asistente" para obtener consejos que le permitieran maximizar el daño, seleccionar objetivos dentro del campus y evadir la seguridad.

"Phoenix Ikner llevó a cabo el tiroteo masivo. Lo hizo con base en las aportaciones y la información que recibió durante sus conversaciones con ChatGPT a lo largo de varios meses, y, específicamente, en los días previos al ", se lee en el documento.

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La viuda estima que OpenAI debería implementar salvaguardas que impidan este tipo de siniestros, y criticó que priorizaran sacar lo antes posible su producto a pesar de ser "defectuoso", al no poder evitar ataques similares.

"OpenAI no logró crear un producto que alertara adecuadamente a un ser humano de que puede ser necesaria una por parte de las autoridades para prevenir un plan específico para un daño inminente al público", indica la demanda, que pide que la empresa repare los daños causados.

El tiroteo fue perpetrado en abril de 2025 por Phoenix Ikner, un estudiante de ciencias políticas de la universidad e hijo de la alguacil Jéssica Ikner, quien tuvo acceso a una de sus armas, y resultó en la muerte de dos personas que no eran estudiantes de la universidad y otros seis heridos.

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Ikner fue trasladado al hospital con heridas causadas por las autoridades, y actualmente se encuentra en a la espera del juicio.

La denuncia contra OpenAI no es la primera que se registra en este tipo de casos. Las autoridades de Florida acusaron el mes pasado al presunto asesino de dos estudiantes de doctorado de la Universidad del Sur de Florida (USF) de usar ChatGPT para obtener ayuda sobre cómo deshacerse de los cuerpos, por lo que abrieron una investigación contra la empresa tecnológica.

Además, fue demandado el pasado marzo por la familia de un hombre que acusó a su chatbot de inteligencia artificial de inducirle al .

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