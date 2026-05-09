Dos personas muertas y seis heridas con quemaduras graves fue el saldo de la explosión ocurrida en un inmueble donde se almacenaba pirotecnia en el municipio de Ajalpan, demarcación ubicada a unos 140 kilómetros de la ciudad de Puebla.

Fue durante la madrugada de hoy cuando se reportó la explosión en el barrio de Gonzalizco de la cabecera municipal, donde vecinos acudieron a intentar sofocar las llamas; al sitio llegaron también elementos de bomberos de dicho municipio.

En el lugar fueron ubicados los cuerpos de dos personas, una mujer de 40 y un hombre de 28 años, además de seis personas con graves heridas por quemaduras de segundo y tercer grado.

Foto: Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado

Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales del estado, donde se les reporta graves; en tanto, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado informó que se brindó seguimiento y apoyo en el municipio de Ajalpan y confirmó el número de víctimas y heridos.

“En conjunto con diversas autoridades mantenemos seguimiento de la situación”, reportó la institución.

afcl