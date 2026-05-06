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Un ocurrido en un mercado público de la dejó tres personas heridas de bala, entre ellas un menor de 10 años, quien es reportado como grave de salud.

Fue cerca de mediodía de hoy cuando sujetos armados iniciaron el de la ciudad de , un centro de distribución que en los últimos años ha sido escenario de graves delitos.

Los sicarios dispararon contra un hombre y una mujer, así como contra un niño de 10 años; las tres víctimas resultaron gravemente heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad.

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Los hechos de violencia generaron zozobra y temor entre comerciales y ciudadanos que se encontraban en ese momento en el mercado realizando sus compras.

Elementos policiales y de la Guardia Nacional acudieron al sitio, donde montaron un fuerte operativo de seguridad que permitió la detención de dos presuntos responsables del ataque.

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La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que realizó un despliegue operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que permitió la detención de los dos probables responsables.

La dependencia dijo que colabora estrechamente con las autoridades municipales, así como con la Fiscalía General del Estado, para el esclarecimiento de este suceso.

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JACL/cr

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