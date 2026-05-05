San Cristóbal de las Casas, Chis; 5 de mayo. - Grupos criminales han talado unas 200 hectáreas de bosques ubicados en montañas de una altitud que va de los mil 600 a los dos mil metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Huixtán, en un territorio que era parte del concejo autónomo zapatista Lucio Cabañas.

Indígenas tzeltales denunciaron que el grupo armado vinculado a la delincuencia organizada agrupados a la Organización para la Defensa de los Derechos del Pueblo (ODDEP), han talado hasta 200 hectáreas de árboles de pino.

“Somos habitantes circunvecinos del ejido Emiliano Zapata, municipio autónomo Lucio Cabañas (conocido oficialmente como predio Santa Rita, municipio de Huixtán), (que) denunciamos públicamente a los líderes criminales de la organización delictiva ODDEP, mismos que han destruido más de 200 hectáreas de bosques”.

Habitantes de Huixtán, Chiapas alertan tala de 200 hectáreas; acusan intimidaciones de hombres armados. Foto: Especial.

Las tierras del ejido Emiliano Zapata colindan con la comunidad San José La Nueva, también de Huixtán, que permanecen bajo el cuidado de familias zapatistas desde 1994. “No han hecho la denuncia de estos delitos porque estos criminales de la ODDEP amenazan a quienes se oponen a sus actos violentos”.

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Los habitantes de San José La Nueva tienen un acuerdo, para no permitir la presencia de hombres armados en su territorio o que transiten por sus carreteras. “Estos líderes andan armados y transitan constantemente en la carretera de San José La Nueva, para ingresar al ejido Emiliano Zapata para cometer sus crímenes ecocidas”, dice una denuncia.

Los tzeltales reconocen que gracias a la preservación de los bosques, las comunidades tienen agua en las comunidades. “A pesar de que se ha solicitado la intervención de las autoridades correspondientes, hasta el momento no se ha tomado ninguna acción efectiva”, alertaron.

Habitantes de Huixtán, Chiapas alertan tala de 200 hectáreas; acusan intimidaciones de hombres armados. Foto: Especial.

Los hombres armados amenazan a los tzeltales, pero también intimidan a los que intentan alzar la voz, para denunciar ante las autoridades, pues aseguran que ellos tienen el respaldo de grupos criminales, de autoridades de la Fiscalía de Justicia Indígena y del alcalde de Huixtán, Romeo Damián Huet Álvarez.

Los tzeltales pidieron a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y al Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, “para que intervengan de manera urgente y que se aplique la ley”, en contra de los integrantes del grupo armado.

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