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La gobernadora de Veracruz, (Morena) se mofó de la posibilidad que Estados Unidos le pueda cancelar su visa.

"Huyyyy que miedo!!! Déjense de locuras.

¡¡¡Están derrotados!!!", respondió a un mensaje en la red social de X, donde se aseguró que podría ser una de las a quien se le cancelé su visa.

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Su respuesta le atrajo duras críticas de usuarios, quienes se lanzaron en su contra en el mismo post.

Previamente, el pasado primero de mayo, la mandataria se fue contra el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump en su afán por salir en defensa de la presidenta .

"Si @realDonaldTrump La presidenta de México es una mujer hermosa, una mujer excelente. Tiene una voz hermosa. Fue bailarina de ballet. Y es una mujer científica; es una patriota, con gran reconocimiento mundial y muy inteligente. @Claudiashein si es querida por su pueblo. 🇲🇽", escribió en X.

dmrr/cr

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