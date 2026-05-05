Dos hombres fueron asesinados a tiros cuando viajaban en un vehículo sobre la carretera federal México-Tuxpan, en el norte de Veracruz.

El ataque armado ocurrió la tarde-noche de ayer lunes a la altura de la comunidad Buenavista del municipio de Tihuatlán.

Los reportes policiales señalan que personas armadas dispararon de manera directa contra los ocupantes de un vehículo y mataron a dos hombres y uno más resultó herido.

Las primeras investigaciones determinaron que una de las víctimas era un contratista de la Comisión Federal de Electricidad, quien fue asesinado junto con uno de sus trabajadores.

Lee también Enfrentamientos en Sinaloa; balaceras en Escuinapa y Angostura dejan un muerto y detenidos

Veracruz sufre una oleada de violencia permanente en las últimas décadas a consecuencia de la operación de bandas del narcotráfico que dispersaron sus tentáculos a diversas actividades delictivas.

Tan es así que, durante los tres primeros meses del año, fueron asesinadas 230 personas en Veracruz.

Se trata de un promedio diario de más de dos crímenes, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por el gobierno federal.

En el primer mes del presente año fueron 83 los homicidios registrados; en febrero la cifra alcanzó los 68 asesinatos; y en marzo fueron 79 crímenes.

afcl/LL