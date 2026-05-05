Culiacán.- El alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, dijo que se colabora con la autoridad judicial para investigar la identidad de los jóvenes que participaron en una riña con machetes en los festejos del 89 aniversario del ejido Heriberto Valdez Romero “El Guayabo”, en cuyos hechos hubo una persona herida.

Señaló que este tipo de confrontaciones entre grupos de jóvenes denominados “macheteros” se deben desterrar, por lo que en el caso más reciente que se divulgo a través de videos en redes sociales, se recopilan evidencias y testimonios sobre estas acciones violentas para que haya un castigo para los responsables.

El presidente municipal de Ahome explicó que aun cuando ya está en vigor una disposición en el Bando de Policía y Gobierno de imponer sanciones económicas y arrestos en barandilla para quienes porten machetes fuera de sus zonas de trabajo, se continúa portando estas herramientas de trabajo fuera de las actividades del campo.

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Dio a conocer que fue a través de videos que se subieron a las redes sociales como se conoció el reciente incidente que tuvo lugar en dichos festejos de la comunidad que es mejor conocida como el “Guayabo”, cuyas imágenes revelan que se registró una riña en la que salieron a relucir machetes.

Según lo divulgado en las redes sociales, la confrontación en el ejido Heriberto Valdez Romero, mejor conocido como el “Guayabo”, inició con la llegada de varios jóvenes en motocicletas, vestidos con playeras rojas y portando machetes.

En el pleito una persona del sexo masculino aún no identificado resultó con diversas heridas en su cuerpo producidas por machete, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital para su atención médica, sin que se conozca si hubo más personas lesionadas.

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En el nuevo reglamento del Bando de Policía y Gobierno se contemplan sanciones económicas de hasta 7 mil pesos y reclusión en barandilla para las personas que porten este tipo de armas fuera de sus áreas de trabajo.

Con las nuevas disposiciones, el pasado 27 de marzo, en el sexto festejo religioso indígena Mayo-Yoremes se detuvo a una persona del sexo masculino que provocó una riña y sacó un machete, por lo que fue remitido a barandilla.

La Policía Municipal de Ahome que resguardaba las festividades religiosas previas a la Semana Santa, en la comunidad de San Miguel Zapotitlán, lograron desarmar a la persona que sacó un machete para iniciar una pelea, sin lograr su propósito.

afcl/LL