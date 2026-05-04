Dos personas lesionadas y una persona sin vida fue el saldo que dejó un incendio en el casino "Tropicana", ubicado en la zona de Tres Ríos de Culiacán, que apenas en abril registró un ataque a balazos.

Jesús Bill Mendoza Ontiveros, coordinador de Protección Civil de la capital de Sinaloa, informó que se presume que el incendio se generó por ataque con artefactos explosivos, de acuerdo con la declaración del gerente del inmueble que escuchó una detonación.

Entrevistado en el sitio, el funcionario afirmó que más de 30 personas fueron evacuadas del lugar y una de las trabajadoras de nombre Ana Salazar de 33 años de edad, la cual estuvo largo expuesta al humo, falleció minutos después de recibir atención médica.

Incendio en el casino "Tropicana" en Culiacán, Sinaloa (04/05/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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De acuerdo con trabajadores del casino, sujetos armados arrojaron esta tarde artefactos explosivos de fabricación casera al inmueble y después huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Indicaron que el lugar, ubicado entre un centro comercial, no había clientes, sólo trabajadores que escucharon la detonación de los explosivos y después salieron al estacionamiento.

Tras ello, al lugar arribaron servicios de emergencia, bomberos y elementos del Ejército mexicano.

Incendio en el casino "Tropicana" en Culiacán, Sinaloa (04/05/2026). Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

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