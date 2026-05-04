Ecatepec, Méx.- La autopista Siervo de la Nación mantendrá suspendido su servicio al menos durante seis meses, mientras se ejecutan las reparaciones en un tramo de casi 100 metros afectado por el incendio registrado el 17 de abril pasado bajo un puente, donde operaba una recicladora clandestina en la zona federal de El Salado Xalostoc, en Ecatepec.

“Está estimado que la reparación del tramo dañado llevará alrededor de seis meses. Estamos tratando de acelerar los tiempos, ya que quede concluido todo, dijo Juan Hugo de la Rosa García, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

De la Rosa García explicó que los dictámenes técnicos aún no terminan.

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“Todavía no se concluye con todos los dictámenes que se requieren. Protección Civil entregó un dictamen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México todavía sigue ahí investigando para determinar responsabilidades”, indicó.

Autopista Siervo de la Nación seguirá cerrada. Foto: Diego Simón

Las autoridades sostuvieron reuniones con la empresa concesionaria de la autopista y con el ayuntamiento para trabajar de manera conjunta.

“La intención es evitar que se repitan invasiones al derecho de vía con actividades de almacenamiento y reciclaje de materiales, que provocaron el incendio”.

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“Se han tenido reuniones ya con la empresa que tiene concesionada la autopista, también con el ayuntamiento para ir trabajando de la mano y poder, sobre todo, evitar que se vuelvan a presentar situaciones como la que se presentó en esta ocasión de invasión del derecho de vía con algunas actividades ahí de almacenamiento de materiales, reciclaje”, precisó.

Autopista Siervo de la Nación seguirá cerrada. Foto: Diego Simón

Dos personas fueron capturas, presuntamente, por su responsabilidad con el incendio ocurrido la noche del viernes 17 de abril.

La autopista fue cerrada a la circulación la madrugada del sábado 18 y desde entonces no está en operación.

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Además de las obras, se avanza en la atención a 67 familias que habitan en el derecho de vía.

“Son 67 familias las censadas”, confirmó el secretario. La gobernadora Delfina Gómez instruyó no limitarse al desalojo, sino ofrecer alternativas habitacionales.

Autopista Siervo de la Nación seguirá cerrada. Foto: Diego Simón

“La gobernadora nos dio indicaciones de que no se podía nada más desalojarlos, sino que había que darles una alternativa y en eso se está también trabajando”, dijo De la Rosa García. “Se está estudiando la reubicación de varias personas que vivían ahí en este tramo. No hay predios cercanos donde se les pudiera ofrecer alguna alternativa, pero se está estudiando algunas posibilidades”.

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La autopista permanece cerrada porque el daño estructural impide su operación. “Son casi 100 metros de vialidad afectada. Por supuesto que esto afecta, no ha permitido que funcione de nueva cuenta la autopista. Hasta este momento está suspendido su servicio”, detalló.

Sobre la compensación a la concesionaria, el funcionario señaló que operará a través del seguro de la propia empresa, una vez que se determinen responsabilidades.

“Tiene que haber, sobre todo con la determinación de las responsabilidades, un seguro que tiene la propia concesionaria. No es que el gobierno del Estado de México tenga que pagarse, nomás bien es la aseguradora”, aclaró.

LL