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Naucalpan, Méx.- Cuatro personas sin vida fue el saldo que dejó el choque entre un vehículo de carga y un automóvil, en Rincón Verde, informaron las autoridades municipales.

Las víctimas fueron dos hombres, una mujer y una menor de ocho años, quienes iban a bordo de los dos vehículos

El accidente ocurrió antes del mediodía. Al sitio arribaron elementos y paramédicos de Protección Civil, así como de la Cruz Roja.

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A su llegada, el personal de emergencia confirmó que las personas ya no presentaban signos vitales debido a la magnitud del impacto.

Se prevé el arribo de policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

En tanto, autoridades municipales permanecen en el lugar en espera de que concluyan las labores periciales para iniciar la limpieza de la zona.

LL

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