Una mujer identificada como A.S y su hija de ocho de edad M. D. fueron encontradas sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la calle Tulipanes de la agencia San Martín Mexicapam del municipio de Oaxaca de Juárez.

El hallazgo ocurrió luego de la denuncia de vecinos de las dos víctimas en la que advertían malos olores que emanaban de la vivienda.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que la investigación se inició a través de la Fiscalía para la Atención e Investigación de Feminicidios.

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Sin embargo, adelantó que tras el ingreso al inmueble por parte de peritos y agentes especializados, se constató que la habitación se encontraba cerrada por dentro, sin que se observaran indicios de violencia o señales de forcejeo que sugieran la intervención de una tercera persona.

Es decir, presupone la probabilidad de que se haya tratado de un suicidio la muerte de la madre y su hija.

En un comunicado, la Fiscalía de Oaxaca detalló que entre los elementos clave recabados en el lugar, se localizó una carta póstuma, la cual ya forma parte de la cadena de custodia para su análisis grafoscópico.

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“La Fiscalía de Oaxaca precisa que se encuentra a la espera de los resultados de las necropsias de ley y los estudios periciales complementarios para determinar con precisión científica las causas de los fallecimientos. Una vez concluidos estos procesos forenses, se informará de manera oportuna y transparente a la opinión pública”, finalizó.

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cdm