Cuernavaca, Mor. - El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, afirmó que continúa la integración de la carpeta de investigación en contra del diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado por su media hermana Nidia “N” de violación en grado de tentativa.

“En su momento tendríamos que determinar cuál es el resolutivo para este efecto, pero continuamos con la integración de la carpeta”, dijo.

¿Hay un tiempo para cumplir con la integración (de la carpeta)?

“No, no existe”, respondió.

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Blumenkron sostuvo que hasta ahora la fiscalía morelense no ha sido notificada por la Cámara de Diputados sobre algún cierre de instrucción ministerial.

Por el contrario, dijo que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) ha practicado varias diligencias y actos de investigación que mantienen vigente la carpeta contra el exgobernador Blanco Bravo.

“Nosotros estamos guardando todavía el sigilo en la carpeta de investigación. Cualquier circunstancia que haya en este caso se va a tomar en consideración”, dijo.

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En octubre de 2024, días después de concluir su mandato como gobernador, la FGE abrió una carpeta de investigación contra Banco Bravo por el delito de violación en grado de tentativa, y conforme con la carpeta SCO1/9583/2024, intentó ultrajar a su media hermana, cuando ella desempeñaba el cargo de directora general de Mipymes en la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, en cuya área se atiende a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En la denuncia penal contra el actual diputado federal de Morena, también se señala como responsable a Ulises Bravo Medina, entonces delegado en funciones de presidente de Morena en Morelos, otro medio hermano del exfutbolista profesional.

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