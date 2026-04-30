El Cabildo de Tlalnepantla oficializó la "ausencia temporal" del alcalde Jorge Armando Genaro Rubio, detenido el pasado sábado por los delitos de violación, abuso agravado y corrupción de menores. La víctima es un adolescente de 14 años. Ante el vacío de poder, los regidores designaron por unanimidad a la síndica Reyna Lagos González como encargada de despacho.

La detención ocurrió en flagrancia en un tramo carretero de Tlayacapan donde elementos policiales realizaron la aprehensión del edil, postulado por el Partido Encuentro Social (PES). El cuerpo edilicio calificó el absentismo del presidente como un "hecho notorio derivado de causas de fuerza mayor", sin prejuzgar la situación jurídica del imputado.

Lee también Difieren audiencia de “El Güero Conta” en Puente Grande; rechazan petición de congelar sus cuentas

La defensa del alcalde está encabezada por Edgar Núñez Urquiza, exvicefiscal anticorrupción durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco. Urquiza logró frenar la audiencia de vinculación a proceso programada para este miércoles, tras solicitar al juez especializado la ampliación del término constitucional. El litigante argumentó que su equipo no estaba preparado para el desahogo de pruebas.

El Cabildo de Tlalnepantla informó que el acuerdo administrativo busca garantizar la operatividad de los servicios públicos en los Altos de Morelos mientras se define la situación legal de Genaro Rubio. El imputado permanece bajo custodia en espera de que se reanude la audiencia judicial. El principio de presunción de inocencia fue invocado formalmente en el acta de Cabildo para blindar la legalidad de la suplencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr