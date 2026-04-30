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Mérida, Yucatán. - Unas 13 organizaciones sindicales tomarán las calles mañana 1 de mayo, , para exigir mejores condiciones laborales.

Miguel Puigserver Nic, líder del Sindicato de Telefonistas de Yucatán, indicó que dos contingentes partirán a las 8 de la mañana desde los parques de Santiago y Mejorada para concentrarse en la Plaza Grande, donde se realizará un acto conjunto.

Explicó que la marcha forma parte de una Jornada Nacional de Lucha, en la que participarán trabajadores del campo y la ciudad para visibilizar demandas como la recuperación del poder adquisitivo, la , el fin de la precarización laboral y el fortalecimiento de la seguridad social.

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Manifestó que entre las exigencias también se encuentra la apertura de canales de diálogo con el gobierno, mayor presupuesto para sectores como educación, ciencia y cultura, así como el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la justicia laboral.

Asimismo, advirtió sobre posibles impactos en sectores estratégicos ante el contexto internacional, como la renegociación del , por lo que señalaron la importancia de defender la soberanía nacional y mantener la participación activa de las organizaciones sociales.

En esta movilización participarán la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Congreso del Trabajo, la Asociación General de las y los Trabajadores (AGT) y el Frente Amplio Social Unitario (FASE).

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dmrr/cr

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